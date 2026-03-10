Mức giá các phiên bản Galaxy S26 Series tại Việt Nam

Galaxy S26 Series ra mắt cuối tháng 2 với ba phiên bản S26, S26 Plus và S26 Ultra, giá khởi điểm từ 25,99 triệu đồng và cao nhất 51,99 triệu đồng.

Sau sự kiện Galaxy Unpacked ngày 26/2, dòng Samsung Galaxy S26 Series gồm ba phiên bản S26, S26 Plus và S26 Ultra thu hút sự quan tâm của người dùng công nghệ. Theo thông tin từ Samsung, các model năm nay được nâng dung lượng bộ nhớ cơ bản lên 256 GB, thay cho phiên bản 128 GB trước đây, nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trữ cho các tính năng Galaxy AI và hệ điều hành mới.

Tại thị trường Việt Nam, Samsung S26 bản tiêu chuẩn có giá khởi điểm 25,99 triệu đồng cho phiên bản 256 GB và khoảng 31,99 triệu đồng cho bản dung lượng cao hơn. Galaxy S26 Plus được định vị ở phân khúc cao hơn với giá từ 29,99 triệu đồng cho phiên bản 256 GB và khoảng 35,99 triệu đồng cho bản 512 GB.

Galaxy S26 với nhiều phiên bản màu sắc. Ảnh: Samsung

Trong khi đó, Samsung Galaxy S26 Ultra tiếp tục là model cao cấp nhất trong dòng sản phẩm, với mức giá dự kiến từ 36,99 triệu đồng cho bản 256 GB, khoảng 42,99 triệu đồng cho bản 512 GB và lên đến 51,99 triệu đồng cho phiên bản 1 TB.

Ba phiên bản được Samsung phân chia nhằm tiếp cận nhiều nhóm người dùng khác nhau. Galaxy S26 Ultra là model tập trung vào hiệu năng và khả năng chụp ảnh với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy và hệ thống camera độ phân giải đến 200 megapixel, nhiều thuật toán AI. Galaxy S26 Plus hướng đến người dùng cần màn hình lớn và thời lượng pin dài hơn. Thiết bị có viên pin 4.900 mAh, sạc nhanh 45 W. trong khi Galaxy S26 tiêu chuẩn được thiết kế nhỏ gọn hơn, phù hợp với những người ưu tiên tính cơ động nhưng vẫn muốn trải nghiệm hệ sinh thái Galaxy AI.

Thiết kế mặt lưng Galaxy S26 Plus. Ảnh: Samsung

Toàn bộ Galaxy S26 Series được cài sẵn nền tảng Galaxy AI thế hệ mới, hỗ trợ các tác vụ như xử lý hình ảnh, dịch thuật trực tiếp và tối ưu hiệu suất thiết bị. Dòng sản phẩm cũng tích hợp nhiều nâng cấp phần cứng nhằm cải thiện hiệu năng và khả năng xử lý AI trực tiếp trên thiết bị.

Tại Việt Nam, Galaxy S26 Series đã mở bán với nhiều ưu đãi như nâng cấp dung lượng bộ nhớ, tặng voucher, trả góp 0% và ưu đãi khi mua kèm thiết bị trong hệ sinh thái Galaxy. Người dùng có thể tham khảo thông tin và giá bán chi tiết trên website của Samsung hoặc các hệ thống bán lẻ chính hãng như Di Động Việt.

Hoài Phương