Mức đóng BHYT thay đổi thế nào khi lương cơ sở tăng 8%

Chính phủ dự kiến tăng lương cơ sở lên 2,527 triệu đồng từ ngày 1/7, kéo theo mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng thêm 50.000-100.000 đồng mỗi năm.

Từ ngày 1/7, nhà nước dự kiến điều chỉnh lương cơ sở tăng thêm 187.200 đồng, đạt 2,527 triệu đồng mỗi tháng. Đây là mức lương áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đồng thời là căn cứ xác định nhiều chế độ, chính sách trong khu vực công.

Theo Bộ Y tế, tiền đóng bảo hiểm y tế hiện bằng 4,5% mức lương cơ sở, lương hưu hoặc trợ cấp thất nghiệp tùy từng nhóm.

Thẻ BHYT. Ảnh: Nguyễn Đông

Với nhóm hộ gia đình, người thứ nhất đóng khoảng 113.715 đồng mỗi tháng, tương đương hơn 1,36 triệu đồng một năm. Từ người thứ hai đến người thứ 5, mức thu giảm dần theo tỷ lệ 70%, 60%, 50% và 40% so với người đầu tiên. Cụ thể, người thứ hai nộp gần 80.000 đồng, người thứ ba trích nộp hơn 68.000 đồng, người thứ 4 nộp khoảng 7.000 đồng và từ người thứ 5 trở đi nộp khoảng 45.500 đồng mỗi tháng. So với trước đây, mỗi thành viên hộ gia đình đóng thêm khoảng 50.000 đến 100.000 đồng cho cả năm.

Riêng học sinh, sinh viên và một số lực lượng tuyến cơ sở chịu tác động tăng không đáng kể do ngân sách nhà nước đã nâng mức hỗ trợ từ 30% lên tối thiểu 50%. Nhờ chính sách này, mỗi học sinh, sinh viên hiện chỉ phải nộp 52.650 đồng một tháng, giảm hơn 21.000 đồng so với mức cũ.

Bên cạnh đó, nhà nước chi trả toàn bộ 100% tiền thẻ cho người cận nghèo cư trú ở xã nghèo. Các nhóm cận nghèo khác và người dân tộc thiểu số sinh sống ngoài vùng kinh tế khó khăn cũng nhận khoản hỗ trợ ít nhất 70% chi phí tham gia.

Cả nước hiện ghi nhận hơn 95,5 triệu người tham gia mạng lưới an sinh này, bao phủ 94,2% dân số. Thống kê cho thấy khoảng 40 triệu người thường xuyên sử dụng thẻ để khám chữa bệnh với tổng cộng 186 triệu lượt, bình quân mỗi người đi khám 4,5 lần một năm.

