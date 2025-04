Mức đóng bảo hiểm y tế với quân đội, công an từ 1/7

Tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT) trong quân đội, công an, người làm công tác cơ yếu bằng 4,5% lương tháng hoặc mức tham chiếu tùy nhóm thay vì lương cơ sở như trước.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 70 áp dụng 10 năm qua, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế với quân đội, công an, người làm công tác cơ yếu. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7, một số quy định được áp dụng từ ngày 1/1/2025.

Theo đó, mức đóng BHYT hàng tháng được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc hoặc mức tham chiếu thay cho mức lương cơ sở.

Quân nhân luyện tập tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội) chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP HCM, tháng 3/2025. Ảnh: Giang Huy

Mức đóng 4,5% tiền lương tháng áp dụng với sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ cũng như chuyên môn nghiệp vụ công an; những người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ, tổ chức cơ yếu thuộc các bộ ngành địa phương trừ hai bộ Quốc phòng và Công an.

Mức 4,5% tham chiếu đối với hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ, học viên quân đội hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam; học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa đóng BHXH, BHYT; học viên quân đội hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an; học viên công an người Việt Nam; học viên công an người nước ngoài; học viên cơ yếu người Việt Nam; học viên cơ yếu người nước ngoài; dân quân thường trực.

Tham chiếu hiện hành 2,34 triệu đồng. Như vậy, tiền đóng của các nhóm này là 105.300 đồng mỗi tháng, theo năm là 1.263.600 đồng.

Mức đóng 4,5% tham chiếu cũng được áp dụng với nhóm là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan công an; người làm công tác cơ yếu khi nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng hoặc khi nghỉ thai sản từ đủ 14 ngày trở lên.

Thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội Quân đội, Bảo hiểm xã hội Công an phát hành giá trị sử dụng không quá 60 tháng, hạn dùng áp dụng với từng nhóm cụ thể. Mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán được áp dụng thêm với dân quân thường trực, ngoài quân đội, công an, người làm công tác cơ yếu như quy định hiện hành, trừ một số trường hợp.

Hết năm 2024, cả nước có hơn 95,5 triệu người tham gia BHYT, đạt mức bao phủ trên 94% dân số.

Hồng Chiêu