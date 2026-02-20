Mùa xuân này mình có nhau nhé em

Anh sinh năm 1989, là kỹ sư, đang có công việc ổn định tại TP HCM, tính tình dễ gần, vui vẻ, dễ chịu.

Lại một năm nữa trôi qua rồi em ơi. Vậy là hai năm anh tìm em mà chưa gặp. Nay anh quyết tâm tìm một lần nữa. Nếu may mắn gặp được em ở đây, chắc chắn anh không buông tay đâu.

Anh sinh năm 1989, là kỹ sư, đang có công việc ổn định tại TP HCM. Tính anh dễ gần, vui vẻ, dễ chịu. Anh nghiêm túc trong lời nói, công việc và các mối quan hệ. Anh được mọi người nhận xét là hiền lành, chân thật, dễ mến, nhiệt tình và có trách nhiệm. Ngoại hình anh đầy đặn và đẹp trai. Sơ lược như vậy nhé em, đợi mình gặp nhau rồi cảm nhận thêm.

Yêu cầu về em: đang ở TP HCM, biết chia sẻ, độc thân và đang tìm người yêu nghiêm túc như anh. Anh không muốn đuổi hình bắt bóng hay gặp một cô gái dở dở ương ương, vì tính anh thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng nên mong em cũng như vậy.

Nếu em cảm thấy tính anh phù hợp với em, hãy gửi mail cho anh nhé. Chúng ta cùng xây dựng cuộc tình đẹp và một hôn nhân hạnh phúc.

