Mua vé số có cơ hội trúng thưởng tranh Picasso triệu USD

Bức "Tête de Femme" giá hơn một triệu USD của Picasso là phần thưởng cho người thắng giải khi mua tờ vé số 100 euro.

Sự kiện có tên 1 Picasso for 100 euros, diễn ra tại nhà đấu giá Christie's Pháp ở Paris vào lúc 18h ngày 14/4 (giờ địa phương). Ban tổ chức sẽ phát trực tiếp hoạt động quay số trên trang web của chương trình. Theo CNN, mỗi vé có giá 100 euro (hơn ba triệu đồng), tổng cộng có 120.000 tờ bán ra. Toàn bộ doanh thu sẽ được quyên góp cho Alzheimer's Research Foundation - quỹ nghiên cứu bệnh Alzheimer tại châu Âu.

Người trúng số sẽ nhận bức Tête de Femme (Đầu người phụ nữ) do Picasso vẽ năm 1941, đồng nghĩa họ đã mua tranh với giá 100 euro. Trên trang tin, Olivier Widmaier Picasso - cháu ngoại của danh họa Picasso - cho biết đây là giải thưởng lớn vì tác phẩm đáng giá hơn mức một triệu USD (hơn 26 tỷ đồng). Người thắng cuộc có quyền bán hoặc trưng bày tranh ở bất kỳ đâu, làm những gì họ muốn.

Tác phẩm "Tête de Femme" cao khoảng 40 cm, rộng hơn 25 cm. Ảnh: Opera Gallery

Theo Olivier Widmaier Picasso, ý tưởng xổ số do một người bạn nghĩ ra. "Cô ấy nghĩ đây là tầm nhìn hiện đại về từ thiện khi mọi người có cơ hội sở hữu một tác phẩm nghệ thuật thực thụ của ông tôi, cũng như tham gia các hoạt động nhân đạo", ông nói.

Widmaier Picasso cũng tin rằng ông của mình sẽ ủng hộ sáng kiến. "Ông tôi là nhà tiên phong trong nhiều phương diện. Tôi nghĩ ông rất hứng thú làm những điều mới mẻ. Tôi cho rằng nếu còn sống tới ngày nay, ông sẽ tâm quan nhiều thứ như video hoặc trí tuệ nhân tạo", cháu của Picasso nói thêm.

Olivier Widmaier Picasso (trái) bên bức tranh của ông ngoại. Widmaier Picasso là con của họa sĩ Maya Picasso - con gái của Picasso và người tình Marie-Thérèse Walter. Ảnh: Picasso Estate

Phòng trưng bày Opera Gallery là đơn vị tặng tranh cho chương trình. Họ cho biết Tête de Femme ra đời trong thời gian Picasso ở Paris. Khi ấy, Thế chiến II diễn ra ác liệt khắp châu Âu, còn phần lớn nước Pháp bị quân Đức chiếm đóng. Theo phòng tranh, tác phẩm phản ánh "một khoảnh khắc họa sĩ suy tư, tập trung cho quá trình sáng tác". Ông dùng nhiều gam màu xám để mô tả biểu cảm của chủ thể, cố tình biến dạng gương mặt theo phong cách Lập Thể (Cubist) đặc trưng của ông.

Lần thứ ba chương trình xổ số được tổ chức. Năm 2013, hoạt động lần đầu diễn ra để gây quỹ cho dự án bảo tồn thành phố cổ Tyre tại Lebanon. Bảy năm sau, sự kiện trở lại nhằm hỗ trợ các chương trình cung cấp nước sạch, vệ sinh cho một tổ chức phi chính phủ trong giai đoạn Covid-19.

Pablo Picasso (1881-1973) là nhà họa sĩ, điêu khắc người Tây Ban Nha. Ông thuộc số những nghệ sĩ nổi danh nhất thế kỷ 20. Picasso gây tiếng vang với các tác phẩm như Những cô nàng ở Avignon, Chân dung dì Pepa. Một số tranh của ông nằm trong danh sách những tác phẩm nghệ thuật đắt nhất thế giới gồm Nude on a black armchair, Les Noces de Pierrette, Garçon à la pipe. Hiện bức có giá cao nhất trong di sản của ông là Les Femmes d'Alger, được gõ búa 174,9 triệu USD năm 2015.

Trịnh Lâm (theo CNN)