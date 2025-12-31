Mua vàng từ 20 triệu đồng không chuyển khoản sẽ bị phạt

Người dân có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng nếu mua bán vàng giá trị 20 triệu đồng trở lên mà không chuyển khoản.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 340 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ 9/2/2026.

Theo quy định hiện hành, mỗi khách hàng mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên phải chuyển khoản (từ tài khoản của người mua tới tài khoản doanh nghiệp). Điều này nhằm đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng và tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng. Nếu người dân giao dịch vàng sai quy định nêu trên sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Còn việc cá nhân mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép, cũng sẽ bị phạt cảnh cáo. Nếu hành vi này lặp lại nhiều lần, mức phạt áp dụng từ 10 đến 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người dân mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định (trừ các vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan) cũng sẽ bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Với các đơn vị kinh doanh, Nghị định cũng đưa ra các mức phạt từ vài chục triệu đến 400 triệu đồng khi không niêm yết công khai giá mua bán vàng miếng, trang sức, sản xuất vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng, không ghi nhãn; không thực hiện đúng quy định về trạng thái vàng...

Với hoạt động ngoại hối, cơ quan chức năng sẽ phạt cảnh cáo những giao dịch dưới 1.000 đôla Mỹ khi cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau hoặc tại tổ chức không được phép, còn được gọi là giao dịch trên thị trường phi chính thức (hay chợ đen).

Nếu giao dịch từ 1.000 đến dưới 10.000 đôla Mỹ, mức phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng; giao dịch từ 10.000 đến dưới 100.000 đôla Mỹ, áp dụng mức phạt 20-30 triệu đồng; giao dịch từ 100.000 đôla Mỹ trở lên bị phạt 80-100 triệu đồng. Các mức phạt này không đổi so với quy định hiện hành.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, các hành vi nêu trên còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trong những trường hợp cụ thể. Theo đó, ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam sẽ bị tịch thu khi cá nhân mua, bán ngoại tệ giữa các cá nhân với nhau hoặc tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ có giá trị từ 1.000 USD trở lên; khi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ không đúng quy định với giá trị từ 10.000 USD trở lên;...

Trên thực tế, một số trường hợp mua bán ngoại tệ không đúng nơi quy định đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính và tịch thu số tang vật là tiền đồng và USD.

Ngoài ra, với hoạt động nhận tiền gửi, các tổ chức tín dụng sẽ bị phạt từ 20 đến 150 triệu đồng nếu nhận và chi trả tiền gửi không đúng thủ tục. Việc niêm yết lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ không rõ ràng, gây nhầm lẫn cũng bị phạt 10-20 triệu. Hoặc, đơn vị áp dụng lãi suất huy động và phí dịch vụ khác với niêm yết cũng bị phạt 20-40 triệu đồng.

Quỳnh Trang