Mua trầu cau lấy lộc ngày mùng 1 Tết

Thừa Thiên - HuếXuất hành đầu năm, việc đầu tiên người Huế thường làm là mua những trái cau, lá trầu với mong muốn năm mới đủ đầy, may mắn.

Theo quan niệm của người dân cố đô, đầu năm mua được lá trầu đẹp, quả cau ngon nghĩa là rước được lộc tốt về nhà. Vì vậy người Huế chọn đây là món hàng mua "mì xưa" (mở hàng) năm mới. Một lễ gồm 1 trái cau, 1 lá trầu, và vôi có giá khoảng 15.000 đồng. Lễ đẹp là những trái cau non, xanh, tươi và lá trầu còn nguyên cuống, phẳng, không bị dập nát.

Người bày bán mẹt hàng lộc. Ảnh: Ngân Dương

Từ sáng sớm, người bán tập trung trước cổng chợ hoặc ngã ba đường nơi có đông người qua lại. Hàng được bày trên một cái mẹt gồm trầu, cau, túi nylon, con dao, túi vôi... Lộc thường được bán trong buổi sáng mùng một. Một số người thường ngày không chuyên buôn bán cũng đặt mẹt cau trầu để bán vào ngày Tết.

Bà Dược (80 tuổi), bán hàng ở chợ An Cựu (TP. Huế) cho biết: "Từ lúc tôi còn nhỏ đã thấy gia đình có truyền thống mua trầu cau đầu năm. Năm nào tôi cũng ngồi bán ở đây. Mặc dù bán trầu cau nhưng tôi vẫn ghé sang hàng bên cạnh mua lễ để lấy may". Những năm gần đây, một số người bán còn kèm thêm những gói muối nhỏ để khách mua lấy may với giá 3.000 - 5.000 nghìn đồng một gói.

Khách thường chọn một chùm cau từ 3 - 5 quả với mong muốn một năm sung túc. Ảnh: Ngân Dương

Cau, trầu được bán với giá đắt hơn nhưng đầu năm ít ai tính toán, so đo. Người bán và người mua thường không nói thách hay mặc cả. "Tôi thấy dân gian có câu đầu năm hái lộc, nhưng ở Huế chúng tôi không hái cây cối ngoài đường mà đi mua lá trầu. Mua thêm cau và vôi để khi kết hợp lại thành màu đỏ, tượng trưng cho năm mới may mắn", anh Văn Đàn (60 tuổi), một người dân tại đây cho biết. Lộc mua về, tuỳ theo từng gia đình mà có người bày lên bàn thờ, có người chỉ để trong nhà như vật cầu may.

Ngân Dương