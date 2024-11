Mùa thu vàng ở Anh

Theo anh Tĩnh, tùy theo mùa và ngày trong tuần, Bourton on the Water mang đến nhiều diện mạo khác nhau. Vào các lễ và cuối tuần nắng đẹp, nơi đây nhộn nhịp khách qua lại. Do đó, nếu muốn có ảnh đẹp và tránh xa đám đông, du khách nên đến vào sáng sớm hoặc chiều muộn.