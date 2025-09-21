Mùa thu Trung Quốc hút khách Việt

Được nhận xét "đẹp không kém bất kỳ nơi nào trên thế giới", mùa thu Trung Quốc là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt nhờ chi phí rẻ, thủ tục và di chuyển thuận lợi.

Hạnh Nhi, 30 tuổi, ở Hà Nội, ban đầu dự định cùng chị gái đi Nhật Bản ngắm lá đỏ với chi phí hơn 30 triệu đồng một người. Nhưng khi tìm hiểu, cô nhận thấy mùa thu ở Trung Quốc "đẹp không kém" mà chi phí chỉ bằng một nửa. "Tiền đi Nhật cho hai người bằng cả gia đình bốn người đi Trung Quốc", Nhi nói và quyết định đặt tour đi Bắc Kinh cho cả bố mẹ trong tháng 10.

Quyết định của gia đình Hạnh Nhi là một phần của xu hướng dịch chuyển lớn đang diễn ra trên thị trường du lịch Việt Nam.

Mùa thu ở Tử Cấm Thành, Trung Quốc. Ảnh: Helpful panda

Bà Đào Mai Dung, Phó giám đốc Công ty Du lịch Nam Thanh Travel, cho biết lượng khách Việt đặt tour mùa thu Trung Quốc trong hai tháng 8-9 (khởi hành tháng 10-11) đã gần bằng tổng số khách của cả mùa thu năm 2024, báo hiệu một mùa cao điểm sôi động hơn.

Các nền tảng trực tuyến cũng ghi nhận sự bùng nổ. Tại etrip4u.com, tour mùa thu Trung Quốc chiếm gần 40% tổng số tour quốc tế bán ra trong quý II, vượt xa nhiều thị trường quen thuộc khác ở Đông Bắc Á hay châu Âu. Tương tự, ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, xác nhận lượng khách đặt tour ngắm lá vàng mùa thu tăng 10-15% so với cùng kỳ 2024, trong đó Trung Quốc đứng đầu danh sách điểm đến được ưa chuộng nhất, tiếp đến là Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Mỹ. Các điểm đến có lá vàng, lá đỏ đẹp nhất tại Trung Quốc là Cửu Trại Câu, Tân Cương, Bắc Kinh.

"Khách đã bắt đầu đặt tour quốc tế ngắm lá vàng, lá đỏ từ tháng 7 cho các đoàn lớn, khách cá nhân từ đầu tháng 8 đặt rải rác, tháng 9 là cao điểm giữ chỗ do lo ngại hết vé máy bay hoặc không kịp xin visa", ông Vũ nói thêm.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông của Vietluxtour, cũng chỉ ra sự thay đổi rõ rệt: nếu các năm trước tour mùa thu bị thống trị bởi các tuyến Đông Nam Á, thì năm nay thị trường Đông Bắc Á, đặc biệt là Trung Quốc, lại "sôi động hơn hẳn".

Mùa thu vàng ở hồ Thiên Trì, Trung Quốc. Ảnh: Lương Thanh Chương

Theo các chuyên gia, có ba lý do chính tạo nên làn sóng du lịch Trung Quốc mùa thu năm nay.

Chi phí chỉ bằng một nửa là yếu tố hấp dẫn nhất. Theo ông Phạm Anh Vũ, trong khi chi phí tour Nhật Bản, Hàn Quốc liên tục tăng do nhu cầu lớn, Trung Quốc lại nổi bật với mức giá cạnh tranh. Một tour Trung Quốc 5 ngày 4 đêm hiện có giá từ 15 triệu đồng, tiết kiệm từ 20-50% so với các gói tour tương tự đi Nhật hoặc Hàn. Điều này giúp Trung Quốc trở thành lựa chọn hợp lý cho cả du khách trẻ lẫn các gia đình.

Cảnh sắc đa dạng và trải nghiệm phong phú là lợi thế tiếp theo. "Mùa thu Trung Quốc có thể sánh ngang Hàn Quốc, Nhật Bản", bà Mai Dung khẳng định. Vẻ đẹp mùa thu trải dài từ bắc xuống nam, mỗi vùng một nét đặc trưng: từ những cánh rừng ngân hạnh vàng rực ở Bắc Kinh, rừng phong đỏ ở Cáp Nhĩ Tân, cho đến "thiên đường hạ giới" Cửu Trại Câu với mặt hồ xanh biếc xen lẫn sắc lá vàng, lá đỏ.

Di chuyển và thủ tục thuận lợi góp phần thúc đẩy quyết định đặt tour của khách Việt. Việc di chuyển đến Trung Quốc ngày càng dễ dàng nhờ hàng loạt đường bay thẳng từ Hà Nội và TP HCM đến các thành phố lớn với tần suất cao. Với các tuyến gần biên giới như Vân Nam, du khách có thể đi đường bộ với chi phí thấp hơn nhiều, chỉ từ 4-5 triệu đồng cho tour 3-4 ngày.

"Thủ tục xin visa Trung Quốc cũng đơn giản hơn trước, nhiều công ty lữ hành hỗ trợ trọn gói chỉ trong vài ngày làm việc. Điều này khuyến khích khách Việt lựa chọn Trung Quốc thay vì các nước khó xin visa hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản", bà Mai Dung nói thêm.

Sức hấp dẫn của mùa thu Trung Quốc cũng lan tỏa trong nhiều hội nhóm du lịch. Hạnh Nhi kể, khi nghe cô góp tiền đưa bố mẹ đi Bắc Kinh, một người bạn thân cũng "quay xe", hủy kế hoạch cũ để mua tour đi Trung Quốc. "Bạn tôi luôn mơ đến Tử Cấm Thành vì mê phim cung đấu. Mùa thu năm nay, ước mơ đó sắp thành hiện thực", Nhi chia sẻ.

Khách Việt chụp ảnh tại Bắc Kinh mùa thu 2024. Ảnh: Nam Thanh Travel

Lưu ý cho du khách "săn" mùa thu

Thời điểm: Du khách nên đặt tour hoặc vé máy bay sớm để chọn đúng thời điểm lá đẹp. Tại Trung Quốc, mùa lá đổi màu đẹp nhất thường từ 20/9 đến 5/11.

Thủ tục: Với các quốc gia yêu cầu visa, nên chuẩn bị hồ sơ trước 1-2 tháng.

Trang phục: Mùa thu ở các nước ôn đới thường lạnh và có mưa bất chợt. Du khách nên mang theo áo khoác, khăn choàng và giày chống trượt.

Thời gian đặt tour: Theo ông Phạm Anh Vũ, tháng 9 là cao điểm giữ chỗ do lo ngại hết vé máy bay hoặc không kịp xin visa.

Phương Anh