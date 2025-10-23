Mùa thu ở thị trấn Hallstatt đẹp nhất thế giới trong mắt khách Việt

Hiện Hallstatt mới đang chớm thu. Du khách muốn tận hưởng mùa thu đẹp nhất thì nên tới vào cuối tháng 10 cho đến tuần đầu tháng 11. Ngoài mùa thu thì Hallstatt đẹp cả bốn mùa, "đứng ở đâu cũng có bức ảnh ưng ý".

"Mùa đông nếu may mắn có tuyết thì Hallstatt rất đẹp còn nếu không thì nên tránh từ tháng 12 tới hết tháng 2 vì Hallstatt lạnh, ẩm và khung cảnh xám xịt", Vinh tư vấn.