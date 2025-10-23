Mùa thu này mong gặp được anh

Mong anh điềm tĩnh, chín chắn, không hút thuốc, chưa từng kết hôn, có công việc ổn định và làm việc ở Hà Nội.

Em nghe nói có duyên mới gặp gỡ nhau. Tình cờ đọc báo biết đến đây, biết đâu là duyên thật. Viết thư lên mong tìm được anh - người nghiêm túc trong chuyện tình cảm để tiến tới hôn nhân.

Em sinh năm 1991, đang làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội. Em vui vẻ, yêu thiên nhiên, thích đọc sách.

Em đang nghĩ rằng, nếu anh trầm tính ít nói cũng được, em sẽ kể những chuyện vui vẻ cho anh nghe. Anh thích nói chuyện, em sẽ lắng nghe anh. Cuộc đời dài thế, có người bên cạnh cùng chia sẻ sẽ thật là hạnh phúc biết bao.

Mong anh điềm tĩnh, chín chắn, không hút thuốc, chưa từng kết hôn, có công việc ổn định và làm việc ở Hà Nội để chúng mình tiện tìm hiểu thêm nhé. Nếu được hợp tuổi thì thật là tốt.

