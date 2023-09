Mùa thu năm nay nóng hơn mọi năm

Dù sang thu được một tháng, miền Bắc vẫn xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt độ nhiều nơi vượt giá trị lịch sử trong cùng thời kỳ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết một tháng qua (từ 21/8 đến 20/9), nhiệt độ miền Bắc cũng như cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm. Ngày 6-7/9, miền Bắc xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên.

9 kỷ lục nhiệt độ đã được ghi nhận trong khoảng thời gian trên với mức nhiệt chênh lệch 0,2-1 độ C. Đơn cử ngày 2/9, Lục Yên (Yên Bái) nóng 36,7 độ C, vượt qua kỷ lục năm 1963. Cũng ngày này, Hữu Lũng (Lạng Sơn), Sầm Sơn (Thanh Hóa) cùng vượt kỷ lục của năm 2018, 2020 một độ C.

Đặc điểm của nắng thu là không gay gắt, không kéo dài cả ngày như mùa hè, nhưng rất oi bức khó chịu. Ngoài ra, nắng xen kẽ một số ngày mưa khiến muỗi phát triển, làm gia tăng dịch sốt xuất huyết.

Nắng thu chiếu qua tán cây ở Hà Nội, ngày 21/9. Ảnh: Ngọc Thành

Chuyên gia khí tượng nhận định nắng nóng xuất hiện thời gian qua không phải diện rộng, không đặc biệt. "Tháng 8 người xưa có câu nắng rám trái bưởi. Tháng 9 vẫn có thể nắng nóng, nhưng sẽ cục bộ. Nguyên nhân là miền Bắc nằm sâu trong khối không khí ổn định", ông này nói.

Dự báo một tháng tới, cơ quan khí tượng nhận định nhiệt độ miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn khoảng 0,5 độ C.

Gia Chính