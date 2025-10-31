Mùa thu Hà Nội này, em có tìm được anh không?

Chào anh, em cũng không biết anh đang ở đâu, nhưng hy vọng em sẽ tìm được anh.

Một người cùng sẻ chia vui buồn và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Em cũng không có yêu cầu gì cả, vì tình cảm là cảm xúc không chọn lựa được bằng vật chất hay thứ gì đó.

Năm nay em 36 tuổi, vẫn độc thân vui vẻ. Em mong tìm được anh lớn tuổi hơn em chút. Anh có thể đã ly hôn hoặc độc thân, nhưng chưa có con, vì em muốn mình cùng nhau xây dựng và vun vén cho gia đình nhỏ.

Hiện tại em làm tự do, ngoại hình bình thường. Về tính cách cũng nhanh nhẹn, hoạt bát và quyết đoán trong công việc. Sở thích nghe nhạc remix cho vui vẻ và nghe nhạc trữ tình. Em cũng thích đi du lịch nhiều nơi, nhưng ngại đi vì chưa có ai đi cùng.

Em mong sớm tìm thấy anh ở gần khu vực Hà Nội. Hãy gửi mail cho em nhé.

