Mùa thứ ba chương trình 'Trường học không ma túy' bùng nổ

Với 30 cuộc thi ở các tỉnh, thành, chương trình "Trường học không ma túy" mùa 3 có chất lượng vượt trội, hiệu ứng mạnh mẽ trên các nền tảng số.

Chương trình do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Đây là năm thứ ba chương trình được triển khai nhằm nâng cao công tác phòng, chống ma túy học đường.

Chương trình năm nay diễn ra dưới hình thức gameshow, với quy mô được mở rộng. Trong đó, 20 cuộc thi dành cho khối THPT, còn lại là khối đại học, cao đẳng, kết thúc ngày 5/12.

Khối THPT tham gia các phần thi đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng ứng xử như "Tôi là ai", "Hiểu biết" và đặc biệt là "Hùng biện". Nhà tổ chức đánh giá phần thi Hùng biện là điểm nhấn. Thí sinh không chỉ trình bày góc nhìn cá nhân, mà còn thể hiện tư duy phản biện sắc sảo. Những kiến thức pháp luật vốn khô cứng, đã được Gen Z diễn đạt gần gũi, dễ hiểu, thuyết phục.

Khối đại học, cao đẳng thể hiện qua phần "Trình bày dự án phòng, chống ma túy vì cộng đồng". Nhiều dự án được đánh giá có tính ứng dụng cao, không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà đã được triển khai thử nghiệm tại cộng đồng và bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Ngoài ra, phần thi Tài năng chung cho cả hai khối, sử dụng âm nhạc, sân khấu, kịch hình thể để truyền tải thông điệp phòng chống ma túy một cách sáng tạo và hấp dẫn.

Học sinh trường THPT Yên Phong số 1 (Bắc Ninh) hưởng ứng cuộc thi. Ảnh: Ban Tổ chức

Thầy Giáp Văn Hoàng Thịnh, Bí thư Đoàn trường THPT Giáp Hải (tỉnh Bắc Ninh), cho biết trường đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ học sinh ngay trong năm đầu tham gia.

"Trường mong muốn tiếp tục tham gia những năm sau để đưa thông tin giáo dục về phòng chống ma túy đến gần với các em hơn", thầy Thịnh nói.

Hoàng Lan, học sinh lớp 12A2, trường THPT Giáp Hải, ấn tượng nhất với phần thi tài năng. Theo Lan, đây là phần đòi hỏi thí sinh chủ động tìm hiểu và chắt lọc thông tin về ma túy để xây dựng một bài tuyên truyền hấp dẫn.

"Sau chương trình, em có thêm kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy và biết cách ứng xử khi đối diện với hành vi, tội phạm liên quan", nữ sinh chia sẻ.

Ban tổ chức cho biết sự vào cuộc đồng bộ của Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành, cũng như các nhà trường địa phương, giúp cuộc thi trở thành hoạt động tuyên truyền pháp luật bài bản.

Chương trình ghi nhận hiệu ứng truyền thông ấn tượng trên nền tảng số. Trên Fanpage VTV2 Chất lượng cuộc sống và Fanpage Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, một số video của chương trình đạt trên 1 triệu lượt xem và trên 1.000 lượt chia sẻ. Phần lớn video khác duy trì mức tương tác trên 300.000 lượt xem.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, nhấn mạnh ma túy là hiểm họa toàn cầu. Ông lưu ý rằng thanh thiếu niên là lứa tuổi dễ bị lôi kéo do đặc điểm thích khám phá, tò mò. Chỉ cần một phút tò mò hoặc thiếu hiểu biết, các em có thể đối mặt với nguy cơ nghiện hoặc phạm tội.

Theo thống kê, cả nước hiện có gần 300.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện có hồ sơ quản lý. Khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu nằm trong độ tuổi 15-25, nhiều em chỉ mới 13-15 tuổi. Vì thế, việc trang bị kiến thức và kỹ năng phòng tránh ma túy đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Ông kỳ vọng thông qua cuộc thi, mỗi học sinh, sinh viên sẽ trở thành người lan tỏa thông điệp "Vì một cộng đồng không ma túy" đến gia đình và bạn bè, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.

Khánh Linh