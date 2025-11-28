Mua thịt chó 'lén lút như giao dịch ma túy'

IndonesiaTừ món ăn bình dân, thịt chó tại Jakarta giờ đắt hơn thịt bò và người mua phải lén lút giao dịch tại các lò mổ chui sau lệnh cấm của chính quyền.

Tại một quầy hàng trống trơn ở Jakarta, Alfindo Hutagaol vội vã ăn suất cơm với thịt chó nướng và sốt sambal xanh. Món khoái khẩu của anh giờ đã trở thành hàng cấm. "Đừng chỉ nhìn vào mặt tiêu cực mà hãy nhìn cả lợi ích của thịt chó", người đàn ông này lập luận.

Giống nhiều người dân địa phương, Alfindo tin thịt chó là phương thuốc tự nhiên chữa sốt xuất huyết, dù chưa có bằng chứng khoa học.

Các nhà hoạt động vì quyền động vật tổ chức biểu tình "Indonesia không thịt chó" trước tòa nhà thị chính ở Jakarta, tháng 2/2024. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, niềm tin này đang vấp phải rào cản pháp lý lớn nhất từ trước đến nay. Từ ngày 24/11, chính quyền Jakarta chính thức cấm buôn bán, tiêu thụ các loài động vật có nguy cơ lây bệnh dại, bao gồm chó, mèo, dơi và khỉ. Quy định nêu rõ thịt chó không được phân loại là thực phẩm. Tiểu thương vi phạm sau thời gian ân hạn 6 tháng sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh.

Sunggul Sagala, một thực khách lâu năm, ví von việc tìm mua món ăn này tại thủ đô giờ mang lại cảm giác tội lỗi. "Thịt chó hiện đắt hơn thịt bò. Đi mua bây giờ phải lén lút, cảm giác như đang đi giao dịch ma túy vậy", ông nói.

Dù không còn bày bán công khai, thị trường này vẫn hoạt động ngầm. Cơ quan chức năng xác định còn ít nhất 19 nhà hàng và 2 lò mổ đang hoạt động chui trong thành phố.

Ông Hasudungan Sidabalok, người đứng đầu cơ quan An ninh lương thực, hàng hải và nông nghiệp Jakarta thừa nhận khó thay đổi thói quen đã ăn sâu vào văn hóa của một bộ phận cộng đồng. Tuy nhiên, ông khẳng định lệnh cấm là bắt buộc để duy trì trạng thái sạch bệnh dại mà Jakarta đã giữ vững từ năm 2004.

Thực tế, nhu cầu tiêu thụ vẫn âm ỉ. Nghiên cứu năm 2022 của liên minh Dog Meat Free Indonesia (DMFI) cho thấy mỗi năm vẫn có khoảng 9.500 con chó được đưa vào Jakarta tiêu thụ. Đa số là chó hoang hoặc bị bắt trộm từ các tỉnh lân cận, làm dấy lên lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Merry Ferdinandez, đại diện DMFI hoan nghênh động thái của Jakarta, coi đây là bước tiến lớn về phúc lợi động vật tại một thành phố toàn cầu. Trước Jakarta, thành phố Semarang ở Trung Java cũng đã cấm buôn bán thịt chó vào năm 2022.

Trước Jakarta, thành phố Semarang ở Trung Java cũng đã cấm buôn bán thịt chó vào năm 2022. Tại châu Á, Hàn Quốc mới đây cũng thông qua luật cấm tương tự, phản ánh xu hướng thay đổi trong quan niệm về thú cưng và ẩm thực của khu vực.

Nhật Minh (Theo Metro)