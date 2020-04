Mua sổ bảo hiểm của người mất việc

TP HCMVợ chồng Ngô Thị Thuý Kiều, 30 tuổi, lập trang mạng mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội, mua sổ bảo hiểm của nhiều công nhân mất việc để trục lợi.

Ngày 13/4, Kiều và chồng là Lê Quốc Việt bị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) phối hợp Công an TP HCM, Bình Dương triệu tập làm việc, điều tra về hành vi thu mua nhiều sổ bảo hiểm.

Theo quy định, sổ bảo hiểm xã hội không được công nhận là hàng hóa, bị nghiêm cấm giao dịch mua bán.

Kiều cùng chồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Covid-19 khiến hàng loạt công nhân mất việc làm. Biết nhiều người ngại đi làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm xã hội, vợ chồng Kiều lập tài khoản Facebook mang tên Bảo hiểm xã hội Bình Dương, Thu mua sổ bảo hiểm giá cao, Tư vấn bảo hiểm xã hội... kêu gọi mọi người đem bán.

Theo điều tra, các công nhân bán sổ bảo hiểm phải làm giấy ủy quyền cho người mua, thay mặt mình làm thủ tục và nhận tiền bảo hiểm xã hội. Trên thực tế, số tiền công nhân nhận được thấp hơn nhiều so với số tiền vợ chồng Kiều thực lĩnh.

Các hồ sơ, sổ bảo hiểm cảnh sát thu được. Ảnh: Quốc Thắng.

Bộ Công an đang phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các tỉnh thành xử lý tình trạng này, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Quốc Thắng