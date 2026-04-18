Mùa săn trứng kiến ở miền núi Quảng Trị

Mỗi ngày, ông Đinh Thanh Sơn, 61 tuổi cùng vợ là bà Đinh Thị Thơ, 60 tuổi ở xã Minh Hóa, mang theo cây sào tre dài hơn 5 m đi tìm tổ lấy trứng. Mỗi lần đi săn trứng kiến thường phải hai người.
Dụng cụ gồm rựa, liềm, thau nhôm, nong và bao nylon. Khi thấy tổ trên cây, ở đầu sào ông Sơn buộc chiếc liềm đưa lên cắt cành cho tổ rơi xuống. Với cành to, ông trèo lên dùng rựa chặt.
Vào mùa làm tổ, từ tháng giêng đến tháng 3 âm lịch, kiến thường xuất hiện nhiều tại các xã Minh Hóa, Kim Phú, Kim Điền, Thượng Trạch. Loài này làm tổ trên các cành gần ngọn cây. Người dân địa phương tranh thủ vào rừng tìm, khai thác trứng kiến để bán, tăng thêm thu nhập.
Anh Đinh Văn Minh, xã Thượng Trạch, bắt được năm tổ kiến buộc vào nhau mang về lấy trứng. Mặc dù đã xuống đất hơn 30 phút, kiến còn trong tổ. Anh dùng đoạn cây tre cầm, hạn chế kiến bò lên người.
Để ngăn kiến bò lên người, thợ săn mang ủng. Bên ngoài ủng được tưới nước cho ướt rồi rải một lớp tro bếp bám vào.
Chị Đinh Thị Thuyết, xã Kim Điền, cho trứng kiến vào mẹt sảy để loại bỏ lá cây. "Trứng phải được làm sạch, nhặt hết con đen trước khi đem bán", chị nói.
Ngoài kiến đen, kiến vàng làm tổ bằng lá cây. Để bắt, người thợ dùng sào gắn túi ở phía trên. Khi phát hiện tổ, họ lắc mạnh cho tổ bung ra, trứng và kiến rơi vào túi. Kiến vàng to hơn kiến đen, tổ nào lá xanh, cành sà xuống thì nhiều trứng, còn tổ lá khô thì ít trứng.
Trên mâm cơm đãi khách của người dân xã Minh Hóa thường có món trứng kiến khi vào mùa. Trứng kiến được nấu canh với lá rau rừng, là món ăn phổ biến. Ngoài ra, trứng còn được chiên, rang hoặc kho cá.
Người dân săn trứng kiến. Video: Đắc Thành
Đắc Thành