Mua quà cho bạn gái sau khi trộm hơn một tỷ đồng trong cốp xe

Ngày 31/12, Được bị Công an Đồng Nai tạm giữ để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Được tại Cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Thái Hà

Tuần trước, Được chạy xe máy qua các bệnh viện ở khu vực đô thị Biên Hòa tìm cơ hội trộm cắp. Khi đến Khu B Bệnh viện Đồng Nai, lợi dụng lúc không có người, hắn cạy cốp xe máy của nữ bệnh nhân đến khám, lấy đi hơn một tỷ đồng, 11 chỉ vàng 9999, đôi bông bằng vàng trắng, một giấy chứng nhận sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm cùng các loại giấy tờ tùy thân khác.

Người phụ nữ khi lấy xe phát hiện tài sản bị mất liền trình báo Công an phường Tam Hiệp. Qua truy xét, cảnh sát xác định Được là nghi can gây án liền truy bắt. Một tuần sau, các trinh sát bắt giữ Được, thu giữ tang vật.

Khai với cảnh sát, Được cho biết sau khi trộm xong đã đi gửi xe, mua một xe máy cũ để tẩu thoát. Tối hôm đó, gã lấy 500 triệu đồng dẫn bạn gái đi chơi rồi mua quà tặng.

Phước Tuấn