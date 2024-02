Mua nhà Vinhomes trả góp 15 triệu đồng mỗi tháng

Người mua nhà phố hoặc căn hộ chung cư của Vinhomes sẽ được trả góp tới 15 năm, với mức 15 triệu một tháng trở lên (gồm gốc lẫn lãi).

Vinhomes vừa công bố chương trình "Mua nhà sang - An tâm tài chính" dành cho người mua nhà tại Hà Nội và TP HCM. Theo đó, khách hàng chỉ cần chuẩn bị khoản vốn tự có tương đương 30% giá trị căn hộ. Phần còn lại, người mua được hỗ trợ vay ngân hàng và trả góp tới 15 năm. Đặc biệt, trong hai năm đầu, khách hàng được chủ đầu tư đảm bảo lãi suất cố định là 6% một năm với khu thấp tầng và 7% một năm với khu cao tầng.

Quảng trường kinh đô Ánh sáng rộng 3,2 ha với cột tượng thần Ánh sáng cao 50 m là biểu tượng thịnh vượng của Vinhomes Ocean Park 2 nói riêng và Ocean City nói chung. Ảnh: Vinhomes

Sau hai năm, mức lãi suất sẽ được áp dụng theo thị trường nhưng theo hướng có lợi cho khách hàng. Cụ thể, nếu lãi suất thực tế của ngân hàng thấp hơn, người mua được hưởng đúng mức lãi suất ngân hàng áp dụng. Nếu lãi suất thực tế của ngân hàng cao hơn, người mua vẫn được đảm bảo chỉ phải trả lãi với mức trần tối đa là 8% một năm với khu thấp tầng hoặc 9,5% một năm với khu cao tầng. Toàn bộ phần chênh lệch lãi suất nếu có sẽ do Vinhomes chịu trách nhiệm.

Chương trình "Mua nhà sang - An tâm tài chính" được áp dụng với sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội), hoặc căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP HCM).

Phối cảnh The Beverly - phân khu căn hộ cao cấp thuộc Vinhomes Grand Park, TP HCM lấy cảm hứng từ vùng đất Beverly Hills. Ảnh: Vinhomes

Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes chia sẻ: "Hiện thực hóa cơ hội sở hữu nhà với chi phí tốt và phương án tài chính an toàn cho khách hàng là mục tiêu lâu dài của chúng tôi. Vinhomes sẵn sàng chia sẻ, thậm chí cùng khách hàng giải bài toán rủi ro thông qua việc bảo hiểm toàn bộ những biến động phát sinh từ khoản vay ngân hàng trong suốt 15 năm".

Vinhomes cũng đang đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức tín dụng để lan tỏa mô hình này tới hầu hết dự án đang mở bán trên toàn quốc nhằm mở rộng hơn nữa sở hữu nhà cho đông đảo người dân.

Không gian vườn Nhật tại The Zenpark. Ảnh: Vinhomes

Vinhomes Ocean Park 2 là giai đoạn 2 của Ocean City phía Đông Hà Nội, có quy mô gần 460 ha. Nơi đây được quy hoạch chủ yếu là sản phẩm thấp tầng với thiết kế hiện đại, giao thoa giữa các nền văn hóa nổi tiếng trên thế giới. Khu đô thị cũng sở hữu những công trình tầm cỡ như công viên VinWonders Hà Nội Wave Park 18 ha, quảng trường kinh đô Ánh sáng 3,2 ha và những khu phố thương mại sôi động. Nơi đây cũng mang tới trải nghiệm sống đẳng cấp, trọn vẹn cho cư dân nhờ hệ tiện ích cao cấp như như bệnh viện Vinmec Health Resort với 18 căn biệt thự đẳng cấp 5 sao lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, hệ thống trường học Vinschool, TTTM Vincom Mega Mall, tòa văn phòng 30 tầng nổi và 4 tầng hầm...

The Zenpark là phân khu căn hộ cao cấp thuộc Vinhomes Ocean Park 1 - giai đoạn 1 của Ocean City nằm tại phía Đông Hà Nội. Dự án lấy cảm hứng từ lối sống nghỉ dưỡng chuẩn xanh của xứ sở Phù Tang với vườn Nhật Bản nằm ngay trong nội khu. Sở hữu căn hộ tại phân khu này, cư dân được hòa mình vào nhịp sống thời thượng của khu đô thị đẳng cấp Vinhomes Ocean Park 1, trải nghiệm cuộc sống với các dịch vụ quốc tế.

Trong khi đó, The Beverly là phân khu căn hộ cao cấp thuộc Vinhomes Grand Park, TP HCM, sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ, cùng hệ sinh thái tiện ích "all-in-one". Với chuỗi công viên nội khu lấy cảm hứng từ đồi Beverly Hills nổi tiếng thế giới, The Beverly mang tới phong cách sống thượng lưu ngay tâm điểm của đại đô thị.

Tuệ Anh