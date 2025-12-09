Chồng đòi về nội, vợ muốn về ngoại, còn ở Hà Nội thì nợ ngập đầu

Giờ mua nhà tại Hà Nội là phải chấp nhận di chuyển xa và gánh nợ, con cái cần không gian để học tập.

Tôi hơn 30 tuổi, làm nhân viên văn phòng, chồng hơn 7 tuổi, làm tự do. Hai bên gia đình kinh tế ở mức bình thường, nhà ngoại có phần tốt hơn do bố mẹ tôi vẫn còn trẻ và có thu nhập đều. Bên nội bố mẹ đã có tuổi, sức khỏe hiện tại ổn, tuy có bệnh nền cũng cần thăm khám định kỳ và không có lương hưu. Vợ chồng tôi và hai con nhỏ học tiểu học và mầm non tại Hà Nội đang thuê nhà.

Sau bao lần làm ăn lúc thành lúc bại, thời điểm có thể vay mua nhà năm 2018 lại quyết định dành tiền để đầu tư làm ăn sau chưa sinh lời được. Thời điểm quyết định mua năm 2022-2023, số tiền tích góp lại bị người thân lừa hết. Cũng may mắn số vốn đầu tư trước đó thu hồi được phần nào và được hai bên nội ngoại cho thêm (chủ yếu là nhà ngoại) nên cũng mua được một mảnh tại trung tâm xã mặt đường đẹp, có thể kinh doanh, gần nhà ngoại. Khi đó giá bất động sản tại Hà Nội đã tăng cao.

Vợ chồng tính toán để mảnh đó một thời gian rồi làm tích góp thêm chuyển đổi dần lên trên này vì nghĩ giá đã tăng quá cao và chững lại, phải vay nhiều áp lực vay lớn. Sau đó mảnh đất ở quê cũng tăng giá nhưng nhìn lại giá trên này còn tăng hơn gấp đôi khiến mong ước an cư trên Hà Nội càng xa vời. Giờ nếu muốn có nhà sẽ phải chấp nhận bán đất ở quê ngoại, mua chung cư vùng ven cách chỗ đi làm khoảng 15 km, đồng thời phải vay thêm khoảng hơn một tỷ ngân hàng. Còn phải chuyển học cho con. Tôi đắn đó với thu nhập của hai vợ chồng (tôi trung bình một tháng 18 triệu, mới làm được vài tháng tại nơi mới, còn chồng thu nhập không cố định, có tháng nhiều tháng ít 15-20 triệu hoặc cao hơn), khi lãi suất thấp còn có thể lo được, nhưng lãi cao hơn, thả nổi thì khá lo.

Còn phương án hai là mua mảnh đất vùng ven Hà Nội, khoảng cách đi làm xa hơn vị trí chung cư đang tính ở trên, giá hơn chút mảnh đất ở quê nhưng diện tích nhỏ hơn, sau này làm nhà sau. Vậy thì chi phí vay ít. Nhưng tiếp tục ở thuê và chắc cũng phải mất vài năm hoặc lâu hơn mới có tiền xây nhà với giá cả leo thang thế này.

Phương án ba là về quê. Nhưng chồng tôi không muốn về quê vợ, chỉ muốn về quê chồng hoặc ở trên này. Tôi lại không muốn về quê chồng vì không phát triển bằng quê ngoại, vẫn là tỉnh nông nghiệp chiếm phần lớn, chưa có nhiều khu công nghiệp. Đợt trước mẹ chồng lên khám bệnh và nói với chồng tôi là thuê trọ khổ quá thì về quê chồng, ba mẹ con tôi lên thành phố của tỉnh, cách quê chồng 30 km là nhà em gái chồng đang ở để tìm việc, bà lên trông con đưa đón cho, tôi tìm việc ở đó, còn chồng tôi tìm việc ở đó hoặc tỉnh lân cận. Tuy nhiên tôi thấy không ổn vì ở đó chưa có tài sản gì, trước mắt vẫn phải thuê nhà, vợ chồng công việc chưa biết thế nào, mỗi người một nơi lại không thuận đường xe về nhà ngoại. Tôi lấy chồng cách 70 km nên cũng mong tìm nơi về thuận cả hai quê.

Mấy hôm nay Hà Nội đang ô nhiễm, lại đọc được nhiều thông tin phân tích giá nhà Hà Nội sang năm có thể tiếp tục tăng, nhà ở xã hội thì khó tiếp cận. Muốn rời đi nhưng lòng tôi rối bời, đi thuê trọ mãi cũng 8-9 năm rồi, không ổn, công việc thì đang trên này. Còn mua nhà tại Hà Nội giờ phải chấp nhận di chuyển xa và gánh nợ, con cái cần không gian để học tập. Về quê cũng không ổn vì khác quê, tôi không muốn về quê chồng và cũng chẳng muốn chồng về quê vợ nếu anh không muốn. Mong mọi người chia sẻ và cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.

