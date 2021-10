Mưa ngập quốc lộ 1

Nghệ AnMưa to khiến quốc lộ 1 đoạn qua phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai) nước ngập nửa bánh xe, chiều 5/10.

Nước ngập sâu nhất hơn 30 cm vào khoảng 16h, kéo dài 200 m. Nhiều ôtô gầm thấp và xe máy phải men hai bên lề đường mới có thể di chuyển, một số khác bị chết máy. "Mưa xối xả, nước ngập cả đoạn đường dài khiến xe không thể di chuyển nhanh", một tài xế ôtô nói.

Quốc lộ 1A qua Hoàng Mai Phương tiện di chuyển qua quốc lộ 1A địa phận phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai), chiều 5/10. Video: Bảo Giang Lãnh đạo phường Quỳnh Xuân cho hay, đoạn đường này thấp nên mưa lớn hay ngập. Tình trạng ngập cục bộ có thể diễn ra nhiều lần trong ngày. Mưa ngớt vài chục phút, nước mới rút dần. Đại diện Chi Cục Quản lý Đường bộ II.2 (đơn vị quản lý quốc lộ 1 qua Nghệ An) cho biết đã phối hợp với cảnh sát giao thông hướng dẫn phương tiện di chuyển chậm, đảm bảo an toàn. Hiện, mưa ngớt, nước rút dần, song vẫn phải dựng biển cảnh báo. "Trường hợp nước ngập lại và cao hơn, chúng tôi sẽ điều tiết từ khu vực huyện Quỳnh Lưu để phương tiện di chuyển hướng Nam - Bắc rẽ lên đường mòn Hồ Chí Minh. Ở chiều ngược lại sẽ điều tiết ở khu vực thị xã Hoàng Mai", lãnh đạo đơn vị nói. Xe máy của một người dân ở xã Quỳnh Lập bị nước cuốn, chiều 5/10. Ảnh: Bình Phan

Mưa to cũng khiến nước ngập nền nhà một số hộ ở xã An Hòa, Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu) giáp ranh thị xã Hoàng Mai. Còn tại đường liên thôn Tân Thành, xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) lúc 15h, một nam thanh niên chạy xe gắn máy qua dòng nước chảy xiết bị trôi xe máy, may mắn người không bị thương.

Từ 12h trưa nay, đơn vị vận hành hồ Vực Mấu (ở xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai) - hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An - bắt đầu mở 2 cửa tràn với tổng lưu lượng hơn 250 m3/s. Trước khi xả tràn, mực nước tại hồ đạt hơn 20,6 m (mực nước thiết kế là 21 m).

Thông báo về việc vận hành hồ chứa đã được gửi tới chính quyền thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu. Lần gần nhất hồ Vực Mấu xả tràn khi mực nước đạt hơn 21 m vào sáng 25/9.

Nước ngập quốc lộ 1 đoạn phường Quỳnh Xuân lúc 16h chiều nay. Ảnh: CTV

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn từ 15h khiến nhiều tuyến đường của thành phố như Lê Ninh, Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Trung Thiên, Nguyễn Du, quốc lộ 1A đoạn qua đường Trần Phú ngập sâu gần nửa mét. Nhiều ôtô, xe máy qua các tuyến trên bị chết máy, chủ xe phải xuống đẩy bộ hoặc gọi thợ sửa lưu động.

Đến 18h, trời mưa nhỏ, nước bắt đầu rút. Nhiều người dân dùng bao cát hoặc thanh gỗ lớn chắn trước cửa để tránh bị sóng nước tràn vào nhà khi các phương tiện chạy qua. Công an thành phố cử cán bộ đi khảo sát, đặt nhiều biển cảnh báo trên các tuyến đường ngập, hỗ trợ người dân giao thông.

Ôtô di chuyển khó khăn trên đường Nguyễn Trung Thiên, Hà Tĩnh lúc gần 18h ngày 5/10. Ảnh: Đức Hùng

Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ dự báo đêm nay và ngày mai, Bắc Trung Bộ có mưa phổ biến 70 đến 150 mm, có nơi hơn 200 mm. Trước đó, từ 23 đến 26/9 Nghệ An trải qua đợt mưa lớn. Đặc biệt tại huyện Quỳnh Lưu đo được 539 mm (lớn nhất trong 25 năm) khiến hơn 3.400 nhà bị ngập.

Hải Bình - Đức Hùng