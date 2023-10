Trận mưa lớn kéo dài khiến một số đường ở TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An ngập hơn một mét, cuốn trôi ôtô, ảnh hưởng người dân, tối 15/10.

Gần 18h, cơn mưa kéo dài hơn hơn ba giờ làm nhiều nơi ở TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ An ngập trong biển nước. Mưa lớn xảy ra thời điểm nhiều nhà máy tan ca nên một số đoạn đường kẹt xe cục bộ.

Mưa ngập cuốn trôi ôtô ở Bình Dương Nước ngập một số đường tại TP Thủ Dầu Một. Video: An Phước

Tại các đường Cách Mạng Tháng Tám, Phạm Ngũ Lão, Phan Đình Giót, 30/4 thuộc TP Thủ Dầu Một... ngập gần lút bánh xe. Có đoạn trên đường Thích Quảng Đức nước dâng hơn 1,2 m cuốn trôi một số ôtô. Nhiều phương tiện đi đến đây bị mắc kẹt, chủ xe phải nhờ người dân đẩy qua nước ngập, gọi cứu hộ.

Đoạn qua khu dân cư Hiệp Thành, nước chảy xiết cuốn trôi xe máy trước sự bất lực của người đi đường. Nhiều nhà dân, hàng quán gần đó cũng bị ảnh hưởng, một số người di dời đồ đạc lên cao song vẫn bị ướt.

Nước dâng cao cuốn trôi ôtô trên đường Thích Quảng Đức, TP Thủ Dầu Một, tối 15/10. Ảnh: An Phước

Tương tự, các khu vực trên đường Lê Thị Trung, quốc lộ 13 qua TP Thuận An, Nguyễn Tri Phương, quốc lộ 1K qua TP Dĩ An, nước dâng hơn nửa mét, giao thông tê liệt nhiều giờ. Nhiều người phải lội bộ, dắt xe chết máy về nhà. Lực lượng chức năng phong tỏa các điểm ngập sâu để đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, khu vực Nam Bộ những ngày qua mưa rào và dông, chiều tối mưa lớn. Thời gian tới khu vực này tiếp tục mưa lớn và dông, sét, gió giật mạnh cấp 5-7.

Phước Tuấn