Mùa mai anh đào cuối cùng ở đồi chè Sa Pa trước khi bị di dời

Cách trung tâm Sa Pa khoảng 8 km, đồi chè Ô Quy Hồ - còn gọi đồi chè Sa Pa - là điểm dừng chân quen thuộc của du khách, đặc biệt vào dịp mai anh đào nở từ cuối tháng 12 đến tháng 1 hằng năm. Nhìn từ trên cao, màu xanh lá kết hợp với sắc hồng mai anh đào tạo nên bức tranh cuốn hút trong nắng.
Nhiếp ảnh gia Hoàng Trung Hiếu, sống tại Sa Pa đã lưu lại những bức ảnh cuối cùng tại đồi chè trước khi nơi này được xây dựng thành Khu đô thị sinh thái.
Theo anh Hiếu và nhiều người dân trong khu vực, mai anh đào ở đồi chè được mang về từ vùng Vân Nam, Trung Quốc. Cây được trồng xen kẽ, dọc theo lối đi giữa các đồi chè.
Đồi chè thuộc quản lý của một doanh nghiệp, vốn không phải điểm du lịch. Du khách bị hạn chế tiếp cận khu vực này, tuy nhiên vào mùa hoa nở, công ty thường mở cửa miễn phí cho khách check in.
"Những ngày cao điểm, cả trăm khách xếp hàng dài chờ vào trong", anh Hiếu nói.
So với một số đồi chè nổi tiếng ở miền Bắc như Long Cốc, đồi chè Ô Quy Hồ đặc biệt hơn vì thường xuất hiện biển mây, anh Hiếu cho biết.
"Biển mây kết hợp với hoa mai anh đào tạo nên khung cảnh ngoạn mục hiếm nơi nào ở Việt Nam có được", anh Hiếu nói, cho biết luôn tới đây săn ảnh vào mùa hoa.
Đồi chè Ô Quy Hồ nổi lên từ năm 2018 sau khi một số nhiếp ảnh gia tình cờ bắt được khoảnh khắc này và chia sẻ trên mạng xã hội.
Thời tiết ở Ô Quy Hồ này thay đổi liên tục, gần như hội tụ bốn mùa trong một ngày. Một số thời điểm, trời mịt mù mây, cũng có lúc nắng rực như ngày hè.
Khu vực Ô Quy Hồ có khoảng 1.800 cây, trong đó đồi chè Ô Long là nơi trồng thành hàng dài, tạo cảnh quan hút khách.
Mai anh đào là loài cây thân gỗ, thường rụng hết lá vào khoảng tháng 10 - 11 hằng năm, sau đó hoa bung nở vào tháng 12, kéo dài đến tháng 1.
Một góc chụp hội tụ đủ màu sắc, bố cục "điện ảnh" theo đánh giá của anh Hiếu.
Trên các diễn đàn du lịch Sa Pa, nhiều người bày tỏ tiếc nuối trước việc đồi chè bị di dời để xây dựng Khu đô thị sinh thái. Doanh nghiệp quản lý hiện chưa công bố điểm tập kết số cây sau khi di dời.
Hiện trạng của đồi chè hôm 9/12, từ trên cao có thể nhìn thấy một số cây đã bị xới lên, cắt tỉa gần hết cành đẹp.
Dự án Khu đô thị sinh thái Đồi chè Ô Quý Hồ do liên danh Hồng Phong - Ecopark Hải Dương làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích gần 30 ha, gồm các khu nhà ở thương mại, công trình thương mại dịch vụ, hạ tầng xã hội. Trong đó, hơn 16 ha đất được quy hoạch xây 403 căn liền kề, biệt thự cao 3-4 tầng, hoàn thiện mặt ngoài.
Hoài Anh
Ảnh: Hoàng Trung Hiếu