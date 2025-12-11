Mùa mai anh đào cuối cùng ở đồi chè Sa Pa trước khi bị di dời

Cách trung tâm Sa Pa khoảng 8 km, đồi chè Ô Quy Hồ - còn gọi đồi chè Sa Pa - là điểm dừng chân quen thuộc của du khách, đặc biệt vào dịp mai anh đào nở từ cuối tháng 12 đến tháng 1 hằng năm. Nhìn từ trên cao, màu xanh lá kết hợp với sắc hồng mai anh đào tạo nên bức tranh cuốn hút trong nắng.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Trung Hiếu, sống tại Sa Pa đã lưu lại những bức ảnh cuối cùng tại đồi chè trước khi nơi này được xây dựng thành Khu đô thị sinh thái.