Mùa lúa chín trên thung lũng Tà Pạ

Tà Pạ thuộc xã Tri Tôn, tỉnh An Giang nằm trong vùng Bảy Núi với địa hình bán sơn địa. Khác với những cánh đồng bằng phẳng ở miền Tây, nơi đây là vùng trũng kẹp giữa hai ngọn núi Tà Pạ và Cô Tô. Cấu trúc này khiến khu vực tựa như một thung lũng, tạo nên cảnh quan cánh đồng giữa núi hiếm gặp tại Nam Bộ.
Cuối tháng 11, nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân, sống tại TP HCM, đến An Giang thực hiện bộ ảnh mùa lúa chín Tà Pạ. Anh cho hay vụ lúa thu đông năm nay ở Tà Pạ chín sớm hơn thường lệ. Đây là lần thứ 4 anh quay lại Tà Pạ để ghi lại khung cảnh mùa vàng.
"Cảnh sắc thay đổi theo từng năm và ánh sáng luôn tạo ra những bất ngờ khác nhau, không lần nào giống lần nào", anh Nhân nói.
Nằm ở vùng giao thoa địa hình, Tà Pạ có cảnh quan đan xen giữa ruộng lúa, cây trâm, hàng thốt nốt, ao hồ và núi đá. Diện mạo khu vực thay đổi theo mùa, từ khi nước nổi ngập phù sa đến lúa chín vàng, cuối cùng là những mảng ruộng nâu sau thu hoạch.
Theo anh Nhân, lúa Tà Pạ năm nay chín sớm từ giữa tháng 11 thay vì đầu tháng 12 như mọi năm. Các hộ dân đẩy nhanh thu hoạch bằng hình thức "vần công", đổi công gặt giúp nhau khi lúa chín đồng loạt. Đến cuối tháng 11, nhiều thửa ruộng đã hoàn tất thu hoạch.
Đường vào khu vực giữa núi Tà Pạ và Cô Tô thuận lợi nhưng có nhiều đoạn dốc, hẹp. Theo anh Nhân, thời điểm chụp ảnh lý tưởng là 5h-6h30, khi nắng sớm chiếu xuống mặt ruộng và người dân bắt đầu ra đồng. Buổi chiều, du khách nên đến từ 16h để đón hoàng hôn.
Từng ngắm mùa lúa ở Mù Cang Chải (Lào Cai), Phong Nặm (Cao Bằng) hay Tây Hòa (Đắk Lắk), anh Nhân thấy mỗi nơi có vẻ đẹp riêng. So với nét hùng vĩ của vùng núi phía Bắc, mùa vàng Tà Pạ mang dáng vẻ "đầy chất thơ", theo cảm nhận của tác giả.
Anh Nhân tâm đắc nhất khoảnh khắc nắng sớm chiếu rọi, khiến cả cánh đồng rực vàng như "dát mật". Đó cũng là thời điểm những người đi săn ảnh buổi sớm "bừng tỉnh", trực tiếp chứng kiến sự chuyển mình của cảnh sắc.
Tà Pạ là không gian cư trú lâu đời của đồng bào Khmer Nam Bộ. Văn hóa Khmer hiện diện đậm nét trong đời sống sinh hoạt, canh tác và cảnh quan. Từ những hàng thốt nốt gắn liền với sản xuất đường truyền thống, các cụm cây trâm đặc trưng vùng đất cao, cho đến hệ thống chùa Khmer cổ kính nằm rải rác quanh khu vực.
Thốt nốt và cây trâm tạo nên nét riêng cho cánh đồng, gắn liền với đời sống người Khmer Tà Pạ. Vào mùa nước nổi, du khách có thể kết hợp thăm hàng thốt nốt Tịnh Biên. Theo anh Nhân, việc lúa chín trùng thời điểm nước về như năm nay là hiếm gặp.
Du khách có thể tìm hiểu văn hóa bản địa qua các ngôi chùa Khmer quanh Tà Pạ. Trong đó, chùa Soài So (ảnh) là công trình cổ nằm tựa lưng vào núi, mang kiến trúc Phật giáo Nam tông. Đây là nơi sinh hoạt tâm linh của người dân và điểm tham quan quen thuộc tại vùng Bảy Núi.
Mai Phương
Ảnh: Cao Kỳ Nhân