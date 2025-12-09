Mùa lúa chín trên thung lũng Tà Pạ

Cuối tháng 11, nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân, sống tại TP HCM, đến An Giang thực hiện bộ ảnh mùa lúa chín Tà Pạ. Anh cho hay vụ lúa thu đông năm nay ở Tà Pạ chín sớm hơn thường lệ. Đây là lần thứ 4 anh quay lại Tà Pạ để ghi lại khung cảnh mùa vàng.

"Cảnh sắc thay đổi theo từng năm và ánh sáng luôn tạo ra những bất ngờ khác nhau, không lần nào giống lần nào", anh Nhân nói.