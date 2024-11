Mưa lũ, sạt lở chia cắt nhiều nơi ở Quảng Ngãi, Bình Định

Tuyến đường ở huyện An Lão (Bình Định) bị đất đá sạt lở chia cắt, xe không thể đi qua.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đêm nay và ngày 25/11, từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục mưa to và dông với lượng mưa từ 15-40 mm, có nơi trên 80 mm. Những ngày sau đó ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, các tỉnh miền Trung tiếp tục mưa to đến rất to; nguy cơ lũ quét, sạt lở ở khu vực miền núi.