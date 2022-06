Mưa lũ càn quét, 10 người Trung Quốc thiệt mạng

Đợt mưa xối xả trút xuống tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, gây lũ lớn khiến ít nhất 10 người chết và hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Những cơn mưa lớn bắt đầu từ ngày 1/6, khiến nước sông hồ dâng cao đáng kể, chính quyền tỉnh Hồ Nam hôm nay cho biết. Tính đến ngày 8/6, 10 người đã thiệt mạng, ba người mất tích, 286.000 người phải sơ tán và hơn 2.700 ngôi nhà bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng do mưa lũ.

"Toàn tỉnh đang tích cực ứng phó và nỗ lực hết sức để ngăn chặn thiên tai", thông báo của chính quyền tỉnh Hồ Nam cho hay.

Mưa lũ lớn ở Trung Quốc, hàng trăm nghìn người phải sơ tán Mưa lớn gây lũ lụt ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc từ đầu tháng 6. Video: CGTN.

Đợt mưa lũ ảnh hưởng đến hầu hết tỉnh Hồ Nam. Xinhua dẫn nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết 1,79 triệu người đã bị ảnh hưởng, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Giới chức đã chuyển lều, giường gấp, thực phẩm và quần áo đến các khu vực bị ảnh hưởng, Xinhua cho biết thêm.

Theo chính quyền tỉnh Hồ Nam, đây là đợt mưa lớn nhất và dài nhất kể từ đầu năm. Lượng mưa ở tỉnh này đã tăng hơn 20% trong năm nay so với mức trung bình, đặc biệt từ ngày 28/5, lượng mưa cao gấp đôi so với những năm trước. Thiệt hại do đợt mưa lũ ước tính lên tới hơn 4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 600 triệu USD).

Hơn 800.000 dân từ 80 huyện ở tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, cũng đã bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả và lũ lụt gần đây.

Mực nước sông Đà Giang dâng cao gây ngập lụt sau trận mưa lớn ở Phượng Hoàng cổ trấn, tỉnh Hồ Nam, ngày 2/6. Ảnh: CFP.

Lũ lụt khá phổ biến ở miền trung và miền nam Trung Quốc, nơi những trận mưa lớn thường diễn ra vào mùa hè. Năm ngoái, Trung Quốc đã trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong một thập kỷ, khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó thành phố Trịnh Châu hứng chịu hậu quả nặng nề nhất.

Các chuyên gia tin rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu có thể trở nên tồi tệ hơn vì biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Huyền Lê (Theo AFP, Global Times)