Mưa lũ biến đường sá California thành sông bùn

MỹKhu vực Nam California ghi nhận mùa Giáng sinh lụt lội nhất trong nhiều năm do bão mùa đông, khi lũ bùn, sạt lở nhấn chìm nhà cửa, đường sá.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ ngày 26/12 cảnh báo khu vực hạt Los Angeles tiếp tục đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở, dù lượng mưa do các trận bão mùa đông gây ra đã giảm.

Wrightwood, thị trấn 5.000 dân cách Los Angeles 130 km về phía đông bắc, những ngày qua hứng chịu lượng mưa tới 300 mm. Mưa xối xả không ngừng đã biến đường sá thành sông, gây lũ bùn cao ngang cửa sổ ôtô, tràn vào nhà cửa.

Ôtô chìm trong lũ bùn ở Wrightwood, California. Ảnh: AP

Lực lượng cứu nạn đã giải cứu hơn 100 người tại hạt Los Angeles ngày 25/12. Trực thăng đã kéo 21 người ra khỏi những chiếc xe mắc kẹt trong lũ bùn. Cảnh sát Los Angeles cũng ghi nhận hơn 350 vụ tai nạn giao thông.

Tính đến ngày 26/12, giới chức bang California đã ghi nhận ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát.

Khu phố của bà Sherry Tocco, cư dân thị trấn Wrightwood, bị tàn phá nặng nề, nhiều ngôi nhà bị phá hủy khi dòng sông bùn cuốn qua. Nhà của bà may mắn không bị lũ bùn cuốn trôi. "Nước sông dâng cao, rồi lũ ập đến, tàn phá mọi thứ", bà Tocco nói.

Giới chức cứu hỏa đã giúp bà sơ tán hồi đầu tuần. Bà đã ngủ trong ôtô vào đêm Giáng sinh. Hầu hết thị trấn bị mất điện, khiến nhiều người phải mua củi và gas để nhóm bếp.

Lũ bùn nhấn chìm đường sá, nhà cửa ở California Lũ bùn nhấn chìm nhà cửa ở San Bernardino, California. Video: X/SBCountyFire

Manny Simpson, cư dân lâu năm tại Wrightwood, cho biết đây là đợt mưa bão tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến. Tầng hầm nhà ông bị ngập nước, còn nhiều ngôi nhà lân cận bị chôn vùi trong lũ bùn.

Tại thị trấn Lytle Creek gần đó, truyền thông ghi nhận nhà cửa bị ngập trong lũ bùn cao hơn 1,2 mét. "Nhiều người cố gắng ở lại, nhưng không thể ngăn dòng lũ tràn vào nhà", Travis Guenther, dân địa phương, nói.

Đây được xem là mùa Giáng sinh lụt lội nhất trong 54 năm tại khu vực trung tâm thành phố Los Angeles. Khu vực này ghi nhận lượng mưa 76 mm trong ba ngày, trong khi một số vùng ở hạt Ventura ghi nhận lượng mưa lên tới 430 mm. Khoảng 44% chuyến bay tại sân bay San Francisco đã bị hoãn ngày 26/12 do gió mạnh.

Đức Trung (Theo AP, CBS News, ABC News)