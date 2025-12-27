Thời sự
Mưa lũ 2025 qua ảnh

Di tích Nghênh Lương Đình ngập sâu khi mực nước sông Hương lên báo động 3, sáng 27/10. Dưới tác động của hoàn lưu bão Fengshen, TP Huế trải qua đợt lũ lớn nhất trong năm, kéo dài 12 ngày. Trạm Bạch Mã ghi nhận lượng mưa 1.739 mm trong 24 giờ – mức cao chưa từng có trong lịch sử quan trắc. Các sông duy trì trên báo động 3 hơn 2–3 ngày, gây ngập diện rộng, làm 15 người chết, thiệt hại khoảng 3.227 tỷ đồng.

Fengshen là cơn bão thứ 12 trong chuỗi 15 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông năm 2025. Năm nay, TP Huế ghi nhận lũ sớm từ tháng 6, khi cơn bão đầu tiên mang tên Wutip gây mưa lớn trong mùa khô, nhiều trạm đo vượt 800–1.000 mm. Ảnh: Võ Thạnh

Trước bão Fengshen, cơn bão Matmo gây mưa lũ lớn tại các tỉnh phía Bắc. Làng cổ Thổ Hà, phường Vân Hà (Bắc Ninh) ngập sâu, có nơi tới 2 m, người dân phải đi lại bằng thuyền trên đường làng. Do nằm ở hạ lưu sông Cầu, mực nước lũ tại đây vượt mức lịch sử năm 1986.

Trong đợt lũ tháng 10, Bắc Ninh ghi nhận 3 người thiệt mạng; 4.677 hộ phải di dời; 5.197 hộ vẫn bị cô lập. Toàn tỉnh có 68 căn nhà bị sập, hư hại và hàng nghìn hecta lúa, hoa màu bị ảnh hưởng. Ảnh: Thanh Hải

Do ảnh hưởng của bão Matmo, mưa lũ kéo dài nhiều ngày gây ngập diện rộng tại Lạng Sơn. Ngày 7/10, đập thủy điện Bắc Khê 1 ở xã Tân Tiến bị vỡ do lưu lượng lũ về hồ tăng nhanh, buộc chính quyền phải di dời khẩn cấp hơn 800 hộ dân.

Đợt mưa lũ khiến tỉnh này thiệt hại trên 1.050 tỷ đồng, khoảng 5.100 hộ dân bị ảnh hưởng và 42 công trình phụ bị hư hại. Ảnh: Ngọc Thành

Cũng ảnh hưởng của bão Matmo, lũ tràn vào trung tâm tỉnh Thái Nguyên, sáng 7/10. Mưa lớn khiến mực nước sông Cầu dâng cao, vượt đỉnh lũ lịch sử mới thiết lập năm 2024 hơn một mét.

Thái Nguyên là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất miền Bắc, với 115 nhà bị sập, 465 nhà hư hỏng nặng, khoảng 200.000 nhà ngập. Hơn 13.500 ha cây trồng, thủy sản và hơn một triệu con vật nuôi bị chết, cuốn trôi; tổng thiệt hại kinh tế trên 12.200 tỷ đồng. Ảnh: Duy Khắc

Nhà ngập sâu trong đợt lũ chưa từng có ở Thái Nguyên, anh Nguyễn Đình Luân nhận đồ tiếp tế đưa vào nhà trên phố Dương Tự Minh, trong khi các con phải ở trên tầng trên để tránh nước, đêm 8/10. Ảnh: Giang Huy

Thiên tai gây ảnh hưởng trên diện rộng, từ nông thôn đến đô thị. Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10, Hà Nội liên tiếp hứng chịu ba đợt mưa lớn, nhiều tuyến phố biến thành sông do hệ thống thoát nước quá tải. Cao điểm sáng 7/10, hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn khiến thành phố ngập 122 điểm, gần 30 tuyến đường tê liệt; nước tràn vào nhà dân, chung cư, trường học, đảo lộn sinh hoạt. Ảnh: Viết Tuân - Văn Ngọc
Tiếp diễn chuỗi mưa lũ do hoàn lưu bão trong tháng 10, chùa Cầu – biểu tượng của phố cổ Hội An - ngổn ngang rác thải sau khi nước rút. Đô thị cổ được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới năm 1999 đã trải qua ba đợt ngập, từ 26/10 đến 22/11, trong đó đợt lớn nhất kéo dài ba ngày, khiến khu vực ven sông Hoài ngập gần 3 m, riêng khu vực chùa Cầu ngập sâu khoảng nửa mét. Ảnh: Nguyễn Đông

Không chỉ mưa lũ, bão cũng gây thiệt hại nặng nề trong mùa thiên tai năm nay. Hàng chục ngôi nhà ở thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang, Thanh Hóa, bị tốc mái, đổ sập sau bão Bualoi, ngày 29/9.

Bualoi là cơn bão thứ 10 trong năm, tàn phá miền Bắc và Bắc Trung Bộ, làm 51 người chết; 14 người mất tích và 164 người bị thương. Toàn vùng ghi nhận 349 nhà sập, hơn 172.000 nhà hư hỏng; hơn 8.800 cột điện và 83.000 cây xanh gãy đổ, khiến 2,7 triệu khách hàng mất điện. Tổng thiệt hại kinh tế trên 15.860 tỷ đồng. Ảnh: Việt Hoàng

Trong đợt bão liên tiếp đầu tháng 11, Nam Trung Bộ – Tây Nguyên tiếp tục hứng chịu bão mạnh. Bão Kalmaegi với sức gió cấp 13 quần thảo hơn 5 giờ sáng 7/11, khiến nhiều ngôi nhà ở Quy Nhơn bị tốc mái, đường phố ngổn ngang.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, bão Kalmaegi khiến hàng chục nghìn ngôi nhà ở Gia Lai, Đăk Lăk và Quảng Ngãi bị hư hại, thiệt hại kinh tế ước gần 7.600 tỷ đồng. Gia Lai là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất, với hơn 60.000 căn nhà tốc mái, đổ sập; hơn 1.000 căn hư hại hoàn toàn; 2 người chết và 12 người bị thương. Ảnh: Minh Hoàng

Năm ngày sau khi bão Kalmaegi đi qua, nhiều người dân Gia Lai vẫn phải sống tạm trong nhà sập, lều bạt, thiếu điện nước, cuộc sống đảo lộn. Địa phương bố trí các điểm ở tạm an toàn, bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho các hộ mất nhà và hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại nặng.

Tỉnh ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện khắc phục hậu quả; tập trung sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu như điện, nước, giao thông, trường học và trạm y tế nhằm sớm ổn định đời sống, sản xuất. Ảnh: Minh Hoàng - Thanh Tùng

Không chỉ trên đất liền, bão Kalmaegi còn tàn phá nặng nề khu vực ven biển. Dọc bờ biển Vũng Chào dài khoảng 500 m ở phường Sông Cầu, Đăk Lăk (Phú Yên cũ), hàng trăm ghe, tàu và thuyền thúng nằm ngổn ngang, chất đống.

Cùng với Quy Nhơn (Gia Lai), khu vực này là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi bão Kalmaegi càn quét với sức gió giật cấp 13. Ảnh: Đình Văn

Bão Kalmaegi cũng gây gián đoạn nghiêm trọng hạ tầng giao thông ở các tỉnh Nam Trung Bộ. Trong đó, tuyến đường sắt Phước Lãnh – Vân Canh nối Đăk Lăk với Gia Lai bị sạt lở dài hơn 100 m, sâu khoảng 9 m, khiến đường ray võng xuống, giao thông tê liệt. Ngành đường sắt phải tổ chức trung chuyển hơn 3.500 hành khách của 21 chuyến tàu. Hơn 300 người cùng hàng chục máy móc được huy động vận chuyển 1.000 m3 đá để khắc phục sự cố, mất bốn ngày mới thông tuyến. Ảnh: Trần Hóa - Thanh Tùng

Trong khi các tỉnh miền Bắc, miền Trung – Tây Nguyên oằn mình khắc phục hậu quả mưa bão, tại TP HCM và các tỉnh miền Tây, triều cường chưa từng có gây ngập nhiều nhà dân và vườn cây ăn trái, làm đảo lộn sinh hoạt. Đợt triều cường 21-24/10 tại trạm Phú An (TP HCM) đạt mức kỷ lục 1,77 m.

Nước từ sông Sài Gòn tràn bờ kè, chảy vào các con hẻm khu vực Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ), khiến hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều nhà ngập sâu, đồ đạc hư hỏng. Ảnh: Đức Đồng

Trong đợt triều cường tháng 10, bà Trần Ngọc Thụy (71 tuổi) hai lần đứng trước căn nhà ngập ngang người trong hẻm 29, đường Bùi Hữu Nghĩa, TP Cần Thơ, trong đó lần sau nước cao hơn lần trước. "Từ nhỏ đến nay chưa từng thấy ngập nặng như thế này", bà nói.

Chưa đầy hai tuần sau, đỉnh triều cường trên sông Hậu lên 2,35 m, vượt 35 cm so với báo động 3 – mức cao nhất từ đầu năm, gây vỡ đê tại cồn Sơn - địa danh du lịch nổi tiếng của Cần Thơ. Ảnh: An Bình

Ngoài khu dân cư đô thị, triều cường còn tàn phá nặng nề sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh miền Tây. Tại vườn mít rộng 4,5 ha của ông Nguyễn Hồng Phúc, 48 tuổi, ở xã Vĩnh Châu (Tây Ninh), 3.000 cây chết héo, thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. Khu vực này nằm ở đầu nguồn sông Mekong chảy vào Việt Nam, giáp biên giới Campuchia. Ảnh: Hoàng Nam

Trong khi miền Tây vẫn chịu tác động của triều cường, mười ngày sau bão Kalmaegi, Nam Trung Bộ trở thành tâm điểm thiệt hại do mưa lớn kéo dài sáu ngày liên tiếp, đẩy các sông Kỳ Lộ, Ba và Dinh vượt đỉnh lũ lịch sử. Tại Khánh Hòa, nút giao Ngọc Hội — điểm giao giữa đường sắt Bắc – Nam với đường 23 Tháng 10 và đường 19 Tháng 5 — trở thành nơi tập kết người và ôtô khi lũ đổ về. Quân đội dựng hai lều dã chiến tại đây để người dân Nha Trang tránh trú. Ảnh: Thanh Tùng

Lũ dâng nhanh tại Nha Trang, nhiều người dân buộc phải rời nhà tìm nơi an toàn. Trưa 17/11, ông Minh Trí (43 tuổi, phường Tây Nha Trang) bế những con chó ra khỏi nhà khi nước ngập gần một mét. Cảnh tượng này phản ánh chuỗi thiên tai dồn dập trong tháng 11 tại miền Trung.

Ba đợt mưa lũ và bão liên tiếp gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, làm 163 người chết và mất tích, hơn 170 người bị thương; gần 1.400 nhà bị sập, cuốn trôi; hơn 67.800 nhà hư hỏng và khoảng 381.600 nhà bị ngập, tổng thiệt hại kinh tế ước khoảng 29.320 tỷ đồng.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, hiện tượng lũ đồng thời phá kỷ lục trên 3–5 lưu vực là "cực kỳ hiếm", gần như chưa từng xuất hiện trong hơn 50 năm quan trắc. Ảnh: Trần Hoá

Mưa lũ kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở Khánh Hòa bị cô lập. Trên đường 23 Tháng 10, phường Tây Nha Trang, người dân bồng bế con nhỏ rời nhà, tìm đường thoát khỏi vùng ngập trong ngày 20/11. Ảnh: Bùi Toàn
Sáng 23/11, giữa căn nhà ẩm ướt còn ngổn ngang bùn đất sau trận lũ lịch sử, chị Nguyễn Thị Phương (35 tuổi, xã Hòa Thịnh, Đăk Lăk) nhặt nhạnh những vật dụng còn sót lại, trong đó có cả di ảnh người thân lấm lem bùn đất. Chồng đi làm xa, chị ở nhà cùng hai con và mẹ chồng bệnh nặng. Khi nước dâng nhanh, cả ba mẹ con phải leo lên gác, còn chị Phương bế mẹ chồng lên cao để tránh lũ.

Song nước vẫn tiếp tục dâng, gần chạm nóc nhà, khiến họ khó thở và buộc chị phải trổ mái kêu cứu. "May hàng xóm bơi thuyền sang cứu cả gia đình, không thì chúng tôi đã chìm trong lũ", chị kể. Ảnh: Thanh Tùng

Sau nhiều ngày bị nước lũ cô lập, sáng 23/11, người dân xã Hòa Thịnh bắt đầu nhận quà cứu trợ. Nằm trong "lòng chảo" bao quanh bởi sông, hồ và đồi núi, xã rộng hơn 159 km2 với hơn 30.000 dân này là khu vực ngập sâu và chịu thiệt hại nặng nề nhất Đăk Lăk - tỉnh ghi nhận 113 người chết, mức cao nhất cả nước. Ảnh: Thanh Tùng

Sau những ngày ngập sâu và tang thương vì lũ, xã Hòa Thịnh bước vào giai đoạn tái thiết. Những ngày cuối năm, nhiều căn nhà mới dần lộ rõ hình hài sau hơn hai tuần Thủ tướng phát động Chiến dịch Quang Trung. Trên các công trường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân và thợ xây lành nghề chia ca thi công liên tục, nỗ lực vượt tiến độ.

Chiến dịch được triển khai với tinh thần "thần tốc": đến 31/12 hoàn thành sửa chữa toàn bộ nhà bị hư hỏng và đến 31/1/2026 xây dựng xong nhà mới.

Tính chung toàn quốc, thiên tai năm 2025 gây thiệt hại ước khoảng 100.000 tỷ đồng, tương đương 0,7-0,8% GDP; tổng số người chết và mất tích lên tới 409 người, vượt xa mức trung bình nhiều năm. Ảnh: Bùi Toàn

