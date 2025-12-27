Mưa lũ 2025 qua ảnh

Sau những ngày ngập sâu và tang thương vì lũ, xã Hòa Thịnh bước vào giai đoạn tái thiết. Những ngày cuối năm, nhiều căn nhà mới dần lộ rõ hình hài sau hơn hai tuần Thủ tướng phát động Chiến dịch Quang Trung. Trên các công trường, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân và thợ xây lành nghề chia ca thi công liên tục, nỗ lực vượt tiến độ.
Chiến dịch được triển khai với tinh thần "thần tốc": đến 31/12 hoàn thành sửa chữa toàn bộ nhà bị hư hỏng và đến 31/1/2026 xây dựng xong nhà mới.
Tính chung toàn quốc, thiên tai năm 2025 gây thiệt hại ước khoảng 100.000 tỷ đồng, tương đương 0,7-0,8% GDP; tổng số người chết và mất tích lên tới 409 người, vượt xa mức trung bình nhiều năm. Ảnh: Bùi Toàn