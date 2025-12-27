Mưa lũ 2025 qua ảnh

Di tích Nghênh Lương Đình ngập sâu khi mực nước sông Hương lên báo động 3, sáng 27/10. Dưới tác động của hoàn lưu bão Fengshen, TP Huế trải qua đợt lũ lớn nhất trong năm, kéo dài 12 ngày. Trạm Bạch Mã ghi nhận lượng mưa 1.739 mm trong 24 giờ – mức cao chưa từng có trong lịch sử quan trắc. Các sông duy trì trên báo động 3 hơn 2–3 ngày, gây ngập diện rộng, làm 15 người chết, thiệt hại khoảng 3.227 tỷ đồng.

Fengshen là cơn bão thứ 12 trong chuỗi 15 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông năm 2025. Năm nay, TP Huế ghi nhận lũ sớm từ tháng 6, khi cơn bão đầu tiên mang tên Wutip gây mưa lớn trong mùa khô, nhiều trạm đo vượt 800–1.000 mm. Ảnh: Võ Thạnh