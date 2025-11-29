Thủ tướng: Mở 'Chiến dịch Quang Trung' dựng nhà cho người dân vùng lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tái thiết cơ sở vật chất ở vùng lũ phải làm "thần tốc" để người dân có nhà trước Tết, lực lượng vũ trang làm nòng cốt thực hiện.

"An cư thì mới lạc nghiệp, bằng mọi giá sớm đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói khi chủ trì cuộc họp trực tuyến với bốn tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ lớn nhất nhiều thập kỷ ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tối 29/11.

Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo nhiều bộ, ngành, trong đó có Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan và Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng chủ trì buổi làm việc với 4 tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tối 29/11. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lãnh đạo Chính phủ nhận định đợt thiên tai giữa tháng 11 là "chưa từng có tiền lệ", khi mực nước nhiều nơi vượt đỉnh năm 1993 - trận lũ được xem là nặng nề nhất trong 50 năm. "Các dữ liệu này cần được ghi lại để xây dựng kịch bản ứng phó dài hạn", ông nói.

Thiệt hại lần này ở mức rất lớn, cả về người lẫn tài sản. Theo báo cáo, mưa lũ đã làm 98 người chết, 10 người mất tích, gần 1.000 nhà sập, hơn 3.400 nhà hư hỏng, tổng thiệt hại gần 16.200 tỷ đồng. Đăk Lăk chịu tác động nặng nề nhất, ghi nhận 63 người chết.

Từ đánh giá này, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất của các tỉnh lúc này là tái thiết, trước hết là nhà ở cho người dân. Ông yêu cầu triển khai "Chiến dịch Quang Trung" với tinh thần thần tốc, vừa xây mới vừa sửa chữa nhà bị sập hoặc hư hỏng, bảo đảm người dân có chỗ ở ổn định trước Tết.

Theo kế hoạch, từ nay đến 10/12 phải hoàn thành việc ổn định chỗ ở cho các hộ bị ngập; đến 31/12 sửa xong toàn bộ nhà hư hỏng và đến 31/1/2026 hoàn thành việc xây dựng nhà mới; đồng thời cần ưu tiên sửa chữa 39 trường học tại Khánh Hòa, hoàn thành trước 10/12 để sớm đưa học sinh trở lại lớp.

Thủ tướng chia sẻ với người dân vùng rốn lũ ở tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Bùi Toàn

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh không để người dân thiếu nơi ở, thiếu nơi thờ tự, thiếu lương thực hay nước sạch trong giai đoạn phục hồi. Nguồn lực huy động từ ngân sách, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện và người dân theo phương châm "ai có gì góp nấy".

Ông cho biết Trung ương đã phân bổ 2.147 tỷ đồng hỗ trợ bốn tỉnh; các địa phương tiếp tục đề xuất thêm kinh phí, trong đó Đăk Lăk xin 800 tỷ, Khánh Hòa 350 tỷ, Gia Lai 200 tỷ. Đề xuất hỗ trợ mỗi hộ bị ngập 5 triệu đồng được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc và sẽ chốt trong 1-2 ngày tới.

Người đứng đầu Chính phủ giao lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong triển khai chiến dịch; Bộ Xây dựng sớm hoàn thiện mẫu nhà chống lũ có tầng tránh trú; Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn về đất đai cho tái định cư và triển khai các công trình đê điều cấp bách. Ngành y tế được giao bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng dịch bệnh sau lũ.

Trước đó, Thủ tướng đến thăm người dân hai xã Tây Hòa và Hòa Thịnh ở Đăk Lăk, những nơi chịu thiệt hại nặng nhất do trận lũ lịch sử. Nhiều hộ cho biết toàn bộ vật dụng trong nhà bị nước cuốn trôi, trước mắt cần hỗ trợ để mua sắm lại đồ dùng, lâu dài mong được cấp giống lúa và vật tư nông nghiệp để phục hồi sản xuất. Riêng xã Hòa Thịnh có 25 người chết và 67 nhà bị cuốn trôi trong đợt lũ vừa qua.

Thủ tướng xúc động xem những vật dụng của người dân còn sót lại sau lũ lụt. Ảnh: Bùi Toàn

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Tạ Anh Tuấn, cho biết với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các lực lượng khác, địa phương đang xây lại 684 nhà bị sập và sửa 1.500 nhà hư hỏng; đồng thời chuẩn bị xây hơn 300 nhà sinh hoạt cộng đồng ở các thôn, buôn để làm điểm sinh hoạt và tránh trú bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành nói nhờ sự hỗ trợ của nhiều địa phương, trong đó có TP HCM, người dân không còn cảnh "thiếu ăn, thiếu mặc"; tỉnh đã dành hơn 600 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả, triển khai các điểm bình ổn giá và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân phục hồi sản xuất. Đối với nhà ở, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt triển khai xây dựng lại 115 căn nhà sập hoàn toàn, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12.

Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các địa phương lập danh sách đầy đủ số nhà phải xây mới, số nhà phải sửa và số hộ cần tái định cư; báo cáo tiến độ hằng tuần và công khai để báo chí "đếm ngược" khích lệ hoàn thành đúng hạn. "Ổn định đời sống cho dân phải đi cùng với việc có nhà ở", ông nói.

Thủ tướng thăm người dân rốn lũ Đăk Lăk Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, động viên người dân vùng rốn lũ Đăk Lăk chiều 29/11. Video: Bùi Toàn - Tuấn Việt

Bùi Toàn - Lê Tuyết