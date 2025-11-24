Mưa lớn trôi xe trên phố ở Đồng Nai

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại đô thị Biên Hòa ngập sâu, nước chảy xiết làm xe máy, người đi đường bị cuốn trôi ngay trên phố, tối 24/11.

Khoảng 19h, mưa giông xuất hiện trên địa bàn TP Biên Hòa cũ và các khu vực lân cận. Tại quốc lộ 1, đoạn trước Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (phường Long Bình), nước từ các hẻm đổ ra mạnh khiến quãng đường dài khoảng 500 m ngập hơn nửa bánh xe. Nhiều phương tiện bị chết máy, phải dắt bộ.

Mưa trôi xe trên phố ở Đồng Nai Mưa lớn khiến nhiều xe máy bị trôi trên quốc lộ 1. Video: Người dân cung cấp

Một số người đi xe máy qua các nút giao bị dòng nước từ hẻm cuốn ra làm té ngã, trôi ngay trên đường. Người dân hai bên phải chạy ra hỗ trợ. "Mưa lớn kèm sấm sét, nhiều người tấp vào vỉa hè chờ nước rút nhưng cũng có người cố băng qua rồi bị nước cuốn trôi", anh Tân, phường Long Bình, nói.

Hầm chui Tam Hiệp cũng ngập cục bộ, khiến việc di chuyển qua quốc lộ 1 khó khăn, gây kẹt xe kéo dài.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, lượng mưa ghi nhận tại Biên Hòa hôm nay là 23,5 mm, tập trung ở các phường Long Bình, Tam Hiệp, Hố Nai và một số xã giáp ranh khu vực đô thị.

Phước Tuấn