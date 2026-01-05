Mưa lớn, triều cường biến đường phố California thành sông

Triều cường gây lũ cao nhất nhiều thập kỷ ở vùng Vịnh San Francisco, cô lập đường sá, giới chức phải giải cứu người dân mắc kẹt trong xe.

Mưa lớn và triều cường dâng cao gây ngập lụt hàng loạt khu vực ở vùng Vịnh San Francisco. Tính đến ngày 4/1, 5 hạt phía bắc vẫn trong tình trạng cảnh báo lũ lụt, với lượng mưa có thể lên tới 7,6 cm cho đến tối hôm nay tại những vùng ngập kéo dài kể từ Giáng sinh. Tuyết rơi ít nhất 30 cm tại vùng núi.

Đây là mực triều cường cao nhất trong một năm tại một khu vực ven biển, còn gọi là "king tide". Mực nước lũ tại San Francisco trong đợt king tide này lên đến 60 cm vào ngày 3/1, cao nhất kể từ năm 1998.

Người dân chèo kayak trên đường phố ngập nước tại Mill Valley, California. Ảnh: AFP

"Đây là mức gần kỷ lục đối với vùng Vịnh San Francisco", Kachel Kennedy, nhà khí tượng của Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS), nói với SF Gate.

Tình trạng lũ lụt được báo cáo trên khắp các hạt Marin, Sonoma, Alameda, San Mateo và San Francisco.

Sở cứu hỏa San Francisco ngày 3/1 đã giải cứu một người dân bám vào dây thừng trong nước lũ. Nhiều người chèo thuyền kayak dọc những con phố ngập nước, trong khi những người khác lội qua mực nước ngập đến đầu gối.

Nhiều ôtô kẹt trong lũ cao 90-120 cm. "Tôi từng chứng kiến king tide, nhưng chưa từng thấy nước dâng cao như vậy. Chưa bao giờ", Jeremy Hager, người dân San Rafael, nói.

Một phụ nữ cõng con lội nước tại Sausalito, California, ngày 2/1. Ảnh: AP

"Đây là cảnh tượng tồi tệ nhất mà tôi từng thấy", Julia Pfahl, 36 tuổi, nhân viên tại một cửa hàng bán đồ lướt sóng địa phương, nói với San Francisco Chronicle. "Mọi người đều hoảng loạn, không ai biết lái xe như thế nào. Tôi thấy một chiếc xe bị ngập nước đến cửa sổ gần khách sạn Holiday Inn".

Mưa lớn cũng gây ngập đường băng ở hạt Santa Barbara tại phía nam, khiến tất cả chuyến bay đến và đi từ sân bay cùng tên bị hủy bỏ. Miền bắc và miền nam California dự kiến ghi nhận thêm mưa trong những ngày tới.

"Hàng triệu người ở California đang trải qua một trong những khởi đầu mùa đông ẩm ướt nhất lịch sử", Collin McCarthy, người chuyên theo dõi các cơn bão, mô tả trên X.

Ôtô di chuyển trên đường sá ngập nước ở Mill Valley, California, ngày 5/1. Ảnh: AFP

Đức Trung (Theo Guardian, CNN, AP)