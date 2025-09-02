Mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt nhiều nơi ở Lâm Đồng

Trận mưa kéo dài từ đêm 1 đến rạng sáng 2/9 khiến nhiều nhà dân ở xã Đạ Huoai, Đạ Tẻh 2 ngập úng, đường sạt lở, giao thông ách tắc.

Mưa bắt đầu từ 22h đêm 1/9, kéo dài nhiều giờ làm nước suối dâng nhanh, tràn vào nhà dân. Gia đình ông Đinh Trọng Đại ở xã Đạ Huoai phải thức dậy nửa đêm di chuyển đồ đạc, nhiều vật dụng, máy móc bị ngâm nước.

Một nhà dân ở xã Đạ Huoai bị ngập, sáng 2/9. Ảnh: Hoài Thanh

Tại tỉnh lộ 721 qua trung tâm xã, nước ngập 0,5-0,7 m khiến việc đi lại khó khăn, đến sáng 2/9 nhiều nơi trũng vẫn còn ngập. Người dân được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển tài sản, đưa gia súc đến nơi an toàn.

Người dân cùng lực lượng chính quyền sơ tán gia súc đến nơi an toàn. Ảnh: Hoài Thanh

Theo ông Lưu Hồng Long, Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai, trên đường nối vào xã Đạ Tồn cũ xuất hiện ít nhất 4 điểm sạt lở, cây cối, đất đá tràn xuống đường gây chia cắt giao thông. Địa phương huy động máy móc xử lý xuyên đêm, cắm biển cảnh báo cho người dân.

Mưa lớn cũng làm nhiều khu vực xã Đạ Tẻh 2 bị ngập úng.

Hoài Thanh