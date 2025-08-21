Mưa lớn gây ngập nặng nhiều khu dân cư ở Đồng Nai

Mưa lớn trút xuống TP Biên Hòa và huyện Long Thành cũ khiến nhiều khu dân cư thấp trũng ngập sâu, giao thông tê liệt.

Nhiều tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 51, Bùi Văn Hòa bị nước chảy siết, hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ. Một số đường liên khu phố, liên phường chìm trong nước, người dân không thể di chuyển, phải nghỉ làm.

Mưa lớn gây ngập ở khu vực Biên Hòa rạng sáng nay. Ảnh: Thái Hà

"Mưa bắt đầu khoảng 4h, nước tràn vào nhà trọ. Hai vợ chồng bật đèn thì thấy đồ đạc đã nổi lềnh bềnh, không kịp cứu gì", chị Loan, ngụ phường Phước Tân, kể.

Tại phường Long Hưng, khu vực qua quốc lộ 51 ngập sâu, trùng thời điểm công nhân đến nhà máy khiến giao thông ùn ứ cục bộ. Lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng, điều tiết.

Một phòng trọ phường Phước Tân ngập nặng. Ảnh: Thái Hà

Đến 8h, nhiều khu vực nội ô Biên Hòa nước đã rút, giao thông trở lại bình thường, song các điểm trũng vẫn ngập nặng. Tại khu vực Cổng 11, phường Long Bình, nước dâng từ 5h sáng, nhiều dãy trọ ngập hơn một mét, tài sản trôi nổi. Trên đường Bùi Văn Hòa, nước từ thượng nguồn đổ về khiến đoạn đường ngập hơn 0,5 m, dòng chảy mạnh làm nhiều xe máy chết máy, không thể lưu thông.

Quốc lộ 51 kẹt xe kéo dài sáng nay. Ảnh: Thái Hà

Phước Tuấn