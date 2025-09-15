Mưa lớn gây lũ ở Khánh Hòa, Lâm Đồng

Mưa lớn tại Khánh Hòa và Lâm Đồng gây lũ cuồn cuộn, làm hư hại hoa màu và cuốn lượng lớn cát đỏ tràn ngập quốc lộ 1.

Chiều 15/9, mưa lớn khiến nước lũ từ các sông suối đổ về nhanh, gây sạt lở hai bờ suối Gia Chiêu, làm hư hại nhiều diện tích hoa màu ở xã Lâm Sơn, Khánh Hòa.

Ông Đoàn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn, cho biết lũ không gây thiệt hại về người. Đến tối cùng ngày, nước đã rút; khoảng 100 người gồm công an, quân đội, dân quân đang hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Lũ làm sạt lở bờ suối, hư hại hoa màu ở Khánh Hòa Lũ gây sạt lở bờ suối, hư hại hoa màu ở Khánh Hoà. Video: Người dân cung cấp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều cùng ngày khu vực Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to; đêm nay tiếp tục có mưa 10-30 mm, nơi trên 50 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều xã, phường như Bác Ái, Bắc Khánh Vĩnh, Cam Hiệp, Diên Lâm, Mỹ Sơn, Nam Ninh Hòa, Tân Định...

Khoảng 14h, trên địa bàn xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng (huyện Bắc Bình, Bình Thuận cũ) xảy ra mưa lớn cục bộ, nước lũ từ đồi cao ở thôn Lương Đông bất ngờ ập xuống quốc lộ 1 mang theo lượng lớn cát đỏ tràn ngập đường.

Cát đỏ tràn ngập quốc lộ 1 qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng, chiều 15/9. Ảnh: Nguyễn Tư

Ông Võ Tiến Trung, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn, cho biết cát tràn xuống kéo dài trên phạm vi hơn 40 mét, cao gần nửa mét, chắn hết mặt đường, xe không thể qua lại.

Chính quyền đã huy động công an, quân sự cùng máy móc của Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1A Bình Thuận đến hiện trường thu dọn. Lực lượng chức năng điều tiết giao thông hai đầu, cho xe di chuyển luân phiên qua hiện trường.

Đến 18h30, tuyến đường đã tạm thông xe sau khi lượng lớn cát được giải phóng, công tác thu dọn vẫn đang tiếp tục.

Xe dọn cát trên quốc lộ 1 tại xã Lương Sơn. Ảnh: Nguyễn Tư

Bùi Toàn - Tư Huynh