Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất ở Mexico, ít nhất 41 người chết

Giới chức Mexico cho biết ít nhất 41 người đã chết vì lũ lụt, lở đất sau những trận mưa liên tục ở miền trung và đông nam nước này.

Cơ quan phòng vệ dân sự Mexico ngày 11/10 cho biết 31 trong 32 bang của nước này đã hứng chịu những trận mưa lớn, khiến nước sông tràn bờ và gây lụt nhiều ngôi làng, đồng thời dẫn tới lở đất, sập đường sá và cầu cống. Theo chính phủ Mexico, ít nhất 41 người đã chết trong đợt lũ lụt và lở đất này.

Bang miền trung Hidalgo là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 22 người thiệt mạng, khoảng 1.000 ngôi nhà bị hư hại và còn 90 khu dân cư bị chia cắt.

Ngôi nhà bị hư hại vì lũ lụt tại Poza Rica, bang Veracruz, Mexico ngày 11/10. Ảnh: AP

Bang Puebla lân cận có ít nhất 9 người chết, khoảng 80.000 người bị ảnh hưởng, 16.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại. 15 người chết và 27 người mất tích sau trận lũ lụt ở bang Veracruz. Giới chức bang Queretaro cho biết một trẻ em tại đây cũng thiệt mạng vì lở đất.

Ở thị trấn Poza Rica, cách thủ đô Mexico City khoảng 170 km về phía đông bắc, nước lũ ập đến mà không có dấu hiệu báo trước, sau khi sông Cazones tràn bờ rạng sáng 10/10.

Shadack Azuara tới nhà chú vào khoảng 3h ngày 10/10. Khi không thấy ai trả lời, Azuara nghĩ rằng chú của mình đã đi sơ tán nên quay về nhà.

Một ngày sau, Azuara trở lại và thấy thi thể người chú trong vũng nước quanh giường, nhiều khả năng ông đã bị đuối nước. "Tôi mất nhiều giờ để gọi điện cho chính quyền nhằm cử người đến thu thập thi thể. Chúng tôi tưởng ông ấy đã sơ tán cùng mọi người rồi", anh nói.

Xe buýt bị nước lũ cuốn vào nhà chờ tại Poza Rica, bang Veracruz, Mexico ngày 11/10. Ảnh: AP

Quân đội Mexico đã triển khai hơn 10.000 binh sĩ cùng thiết bị, phương tiện cứu hộ cứu nạn để giải quyết hậu quả, cũng như sẽ phân phối hàng cứu trợ đến những khu vực bị ảnh hưởng. Giới chức Mexico đã mở cửa nhiều cơ sở trú ẩn cho những người phải sơ tán.

Chuyên gia khí tượng Isidro Cano cho biết mưa lớn diễn ra tại Mexico từ ngày 9/10 do thay đổi thời tiết theo mùa và mây hình thành từ không khí ẩm từ vịnh Mexico. Một luồng không khí lạnh di chuyển từ phía bắc cũng làm tăng lượng mưa trên khắp đất nước.

Các bang ven biển miền tây Mexico đang theo dõi chặt chẽ bão Raymond và Priscilla trong khu vực. Bão Raymond được dự báo sẽ đổ bộ vào phía nam bang Baja California nằm trên bán đảo cùng tên vào hôm nay.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)