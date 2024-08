Mưa lớn cuốn trôi ôtô ở Thái Nguyên

Mưa lớn liên tục từ chiều đến tối 22/8 khiến nước dâng cao, cuốn trôi ôtô, tạt đổ nhiều xe máy trên đường phố ở TP Thái Nguyên.

Tỉnh Thái Nguyên mưa lớn từ 13h, đến 19h cơ quan khí tượng ghi nhận lượng mưa ở xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương 95 mm; xã Cù Vân, huyện Đại Từ 70 mm. Tại TP Thái Nguyên, mưa to bắt đầu từ 18h đến nay chưa ngớt, nhiều tuyến phố bị ngập 40-60 cm.

Đường Z115 có đoạn ngập sâu 60 cm, ôtô bốn chỗ bị nước cuốn trôi khoảng 50 m, dạt lên vỉa hè, tài xế đã thoát ra ngoài. Một taxi bị cuốn trôi trên đường Hoàng Gia. Nhiều ôtô chết máy giữa đường Quang Trung, đang chờ cứu hộ.

Mưa lớn, ôtô bị cuốn trôi trên đường ở Thái Nguyên Ôtô trôi giữa đường Z115 ở Thái Nguyên. Video: Tuấn Dũng

Tại nút giao Lương Ngọc Quyến - Hoàng Văn Thụ, nước tràn vào một số hộ dân ven đường, nhiều xe máy dựng trên vỉa hè bị đánh đổ, trôi dạt. Ngập lụt cũng xảy ra ở nhiều tuyến phố trung tâm thành phố như Phù Liễn, Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng, Nguyễn Đình Chiểu, Văn Cao.

Chị Phạm Yến đi làm về, do trời tối, mưa to nên không phát hiện đường Hoàng Văn Thụ bị ngập. "Tôi quay lại thì phía sau cũng ngập, đi thêm được mấy mét thì xe chết máy, bị sóng đánh đổ cả người lẫn xe máy, may mắn được người dân ven đường kéo vào", chị Yến kể.

Các tuyến đường ngoài trung tâm TP Thái Nguyên như Bắc Sơn, Dương Tự Minh cũng xuất hiện một số điểm ngập khiến giao thông ùn ứ.

Trung tâm TP Thái Nguyên. Ảnh: Camera giao thông

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ ngày 20/8 đến nay miền Bắc mưa to, tập trung về chiều tối. Cơ quan khí tượng dự báo từ đêm nay đến sáng mai, Tây Bắc, Việt Bắc và Quảng Ninh mưa 20-50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm.

Mưa lũ đã cắt đứt quốc lộ 18 qua Quảng Ninh, quốc lộ 4H qua Lai Châu, cuốn tử vong một người dân ở Tuyên Quang.

Gia Chính