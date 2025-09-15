Mua linh kiện lắp ráp hàng nghìn súng quân dụng

Ngô Quang Vỹ đặt mua các loại súng hơi, đạn chì, linh kiện về sau đó chế tạo, lắp ráp thành hàng nghìn súng quân dụng để rao bán trên mạng xã hội.

Ngày 15/9, Cục Cảnh sát hình sự (C02 Bộ Công an) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ hành vi của nhiều nghi phạm về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo C02, đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng này do Ngô Quang Vỹ, 33 tuổi, trú xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, cầm đầu, lập "chân rết" ở nhiều địa phương.

Từ năm 2019, Vỹ và đồng bọn mua các loại súng hơi, đạn chì, linh kiện trên mạng, sàn thương mại điện tử ở nước ngoài. Nhóm sau đó mua các loại máy cơ khí để chế tạo, lắp ráp, gia công, hoán cải linh kiện của các loại súng này để tăng tính sát thương.

Khi có súng quân dụng thành phẩm, Vỹ cho rao bán kiếm lời. Nhằm che giấu hoạt động phạm tội với hàng nghìn đơn hàng các loại, Vỹ thuê 2 căn nhà ở tỉnh Hải Dương để cất giấu các loại vũ khí, linh kiện, đặt máy móc, thiết bị cơ khí.

Các loại súng quân dụng bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Để bán hàng, Vỹ chỉ đạo các thành viên trong nhóm dùng mạng xã hội Youtube, Facebook, Telegram, Viber, Zalo tạo ra các kênh rồi livestream, quảng cáo, hướng dẫn lắp đặt.

Nhà chức trách ước tính số tiền đường dây này mua, bán các loại súng, linh kiện lên đến hàng chục tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2025, nhóm đã giao dịch, mua bán hơn 3.500 lượt đơn hàng. Trong đó có nhiều người dân khu vực miền núi đã đặt mua súng nén hơi, nén khí để săn bắn.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trưởng ban chuyên án là Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an, ngày 13/9, C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Lai Châu, Hà Tĩnh, Bắc Ninh và Hải Phòng huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét nơi ở của 33 nghi phạm.

Máy móc dùng để chế tạo vũ khí trong đường dây. Ảnh: Công an cung cấp

C02 thu g8 khẩu súng các loại, gồm 53 khẩu súng PCP (súng sử dụng khí nén để bắn đạn, dùng trong săn bắn, thể thao, hoặc giải trí), 2 súng bắn đạn ghém, một súng bắn đạn ria; khoảng 130.000 viên đạn chì dùng cho súng PCP.

Công an cũng thu giữ hàng nghìn chi tiết, linh kiện, cụm linh kiện cơ bản của súng và nhiều máy móc gia công phục vụ cho hoạt động mua bán, chế tạo các loại vũ khí.

Kết quả giám định ban đầu xác định, tất cả súng và linh kiện cơ bản của các loại súng này đều là vũ khí quân dụng.

Phạm Dự