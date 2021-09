Mùa hè lịch sử của 'ông trùm' Fabrizio Romano

Chuyên gia tin chuyển nhượng hàng đầu châu Âu Fabrizio Romano, trong bài viết riêng cho tờ Guardian, tiết lộ về những diễn biến anh không ngờ đến trong phiên chợ hè 2021.

Không tưởng, đó là cảm giác tôi tự nhắc nhủ bản thân về mùa chuyển nhượng hè vừa qua. Nếu trước đây, ai đó nói với tôi rằng Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Jack Grealish, Jadon Sancho, Sergio Ramos, Romelu Lukaku và nhiều ngôi sao khác sẽ chuyển CLB trong cùng một mùa hè, chắc chắn tôi sẽ không tin. Thế nên, tôi thấy vinh hạnh được trải nghiệm thị trường chuyển nhượng trong nhiều năm và nó là thứ tuyệt vời nhất trần gian vì một lý do: Bạn sẽ không bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra.

Mọi dự đoán có thể thay đổi trong tích tắc chỉ với một bản fax, tiền phí hoa hồng hay một cuộc gọi phút chót. Tất cả - từ những người đại diện, HLV, chủ tịch lẫn chủ các CLB - đều nhắc đi nhắc lại trong nhiều tháng, rằng đây sẽ là một kỳ chuyển nhượng nghèo nàn khi các đội bóng đều gặp khủng hoảng tài chính và các ngôi sao sẽ không đi đâu cả. Nhưng thay vào đó, chúng ta được chứng kiến kỳ chuyển nhượng tuyệt vời chưa từng có trong lịch sử.

Messi sang Barca, Ronaldo trở lại Man Utd và Grealish đầu quân cho Man City là ba trong nhiều thương vụ gay cấn và gây sốc nhất phiên chợ hè mà Romano là người đưa tin chính xác nhất. Ảnh: Guardian

Mùa hè của tôi bắt đầu vào tháng Năm, vào giờ nghỉ một trận đấu đang xem cùng những người bạn. Lúc đó là 23h, và tôi bắt đầu xem điện thoại mà chẳng kỳ vọng gì nhiều vì đã muộn. Nhưng tôi nhận được hai cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn WhatsApp: "Fabrizio, Zinedine Zidane đã nói với đội bóng rằng ông ấy sẽ rời khỏi Real Madrid. Ngày mai, ông ấy sẽ thông báo với Florentino Perez. Hãy kiểm tra các nguồn của cậu đi".

Nguồn tin là bí mật, nhưng những nguồn tôi kiểm tra ngay lập tức đều cho kết quả tích cực: Thông tin là chính xác. Đó là tin chấn động đầu tiên của một mùa hè điên rồ, cũng là khoảnh khắc làm tôi nhận ra ba tháng hè dài sắp tới sẽ đầy những bất ngờ đang chờ trước mắt. Vì những cuộc điện thoại, tin nhắn và dòng tweet mà trận đấu kết thúc với tôi ngay từ phút 45. May thay, đội tôi yêu thích lại chiến thắng.

Chỉ vài ngày sau, tôi làm việc từ 1h tới 3h sáng để đưa tin về vụ Georginio Wijnaldum đổi ý giữa chừng. Cầu thủ Hà Lan đã đạt thoả thuận miệng với Barca, và CLB này thậm chí còn chuẩn bị kiểm tra y tế và thông báo. Thế rồi PSG đưa ra đề nghị với mức lương gấp đôi. Nguồn tin của tôi khẳng định: "Gini phải quyết định ngay tối nay". Những cuộc điện thoại, WhatsApp... cuối cùng đã ghi nhận cú quay xe trở thành hiện thực.

Cảm giác ưa thích của tôi là khi một vụ chuyển nhượng kết thúc bằng thông cáo chính thức từ CLB. Đó là một cảm xúc được giải toả khi người hâm mộ ăn mừng những bản hợp đồng mới trên mạng xã hội. Tuyên bố "Here We Go" giống như một bàn thắng phút 90 vậy. Thương vụ Sancho tới Man Utd vốn được đàm phán từ tháng 2/2020 và chỉ kết thúc tháng 7/2021. Tôi không nhớ nổi mình đã thực hiện bao nhiêu cuộc điện thoại hay nhắn bao nhiêu tin khi theo đuổi thương vụ này.

Uy tín mà Romano xây dựng trong nhiều năm được củng cố bằng những tin tức chính xác gần như tuyệt đối mà anh công bố trong hè 2021.

Tôi được xác nhận vụ Raphael Varane tới Man Utd đã chốt xong khi đang tận hưởng buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi để nghe hoà nhạc của Paolo Conte - ca sĩ Italy đồng hành những đêm làm việc tới tận 5h sáng của tôi bằng những ca khúc tuyệt vời. Tôi nhận hai cú điện thoại giữa một bài hát và không nhấc máy. May thay, WhatsApp đã cứu tôi với tin nhắn ngắn gọn: "Varane Ok". Sáng hôm sau, tôi nhận được những thông tin xác thực cuối cùng - điều luôn cần thiết trước khi bạn chia sẻ những tin tức quan trọng.

Tại Ngoại hạng Anh, có hai thương vụ phá kỷ lục: Grealish tới Man City và Lukaku đến Chelsea. Tôi đã dự đoán thương vụ đầu sẽ thành công, dù cho quá trình thương thảo rất căng thẳng, vì có thời hạn chót: hoàn tất thương vụ trong một tuần, hoặc Grealish gia hạn hợp đồng với Aston Villa. Đây là vụ chuyển nhượng mà ban lãnh đạo đóng vai trò thiết yếu. Ngược lại, không ai trong ban lãnh đạo Inter nghĩ rằng Lukaku sẽ đi. Khi tôi nhận ra Inter bắt đầu cân nhắc nghiêm túc lời đề nghị đầu tiên của Chelsea, đó là một bất ngờ nhanh chóng biến thành thực tại.

Tốc độ cũng là yếu tố trong thương vụ Eduardo Camavinga đến Real Madrid. Tôi gặp một nguồn tin thân cận về bóng đá Tây Ban Nha ngày áp chót kỳ chuyển nhượng và được dặn "không loại trừ khả năng có bất ngờ cho Camavinga, bởi chuyện chưa ngã ngũ đâu". Tối hôm đó, khi tôi đang ăn tối, thông tin về đề nghị 31 triệu euro cùng phụ phí từ Real được gửi đến. Tôi vẫn nhớ những gương mặt ngạc nhiên của cả bàn ăn khi nghe thông báo: "Lời đề nghị đã được chấp thuận, Camavinga sẽ đến Real".

Nhưng có ba khoảnh khắc sẽ mãi in sâu trong tâm trí tôi. Đầu tiên là một tin nhắn WhatsApp đến vào lúc 11h59 trưa 10/8: "Mọi thứ đã được ký kết. Xong". Messi tới PSG là thương vụ khó nhất mà tôi từng đưa tin. Mỗi ngày luôn xuất hiện những tin giả: Messi đã tới Paris, Messi đang ở Ibiza, Barca cố níu chân anh bằng một lời đề nghị phút chót. Cứ 30 phút một lần, tôi lại phải hỏi lại các nguồn tin để chắc chắn với mỗi tin cập nhật. Bài học từ thương vụ này dạy cho tôi là: chỉ tin vào nguồn tin của mình. Từ cú sốc phút 90 của Barca cho đến từng bước chi tiết sang PSG. Tôi đã lưu tin nhắn WhatsApp kể trên vào mục ưa thích của mình.

Thứ hai là câu trả lời trên Twitter với một fan Man Utd về tình hình Ronaldo. Khi tôi nói "Jorge Mendes đã liên hệ United về Ronaldo", không một ai tin cả. Sáng hôm sau, mọi nguồn tin liên quan đều phủ nhận. Thế rồi sau ba ngày thương thảo với Man City, Mendes bắt đầu trao đổi với United và thương vụ Ronaldo được thực hiện thần tốc. Một nguồn tin nói với tôi ngay buổi tối khi Mendes nảy sinh ý tưởng và sáng hôm sau đèn xanh được bật: "Man City đã rời khỏi cuộc đàm phán, Man Utd đang hoàn tất thương vụ". Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm xúc khi đọc tin nhắn từ những người hâm mộ phấn khích.

Ba thương vụ với hiệu ứng domino đưa Griezmann từ Barca sang Atletico, Saul từ Atletico sang Chelsea và De Jong từ Sevilla sang Barca khép lại kỳ chuyển nhượng hè bận rộn chưa từng có của Romano.

Nhưng khoảnh khắc điên rồ nhất của một kỳ chuyển nhượng tuyệt vời là những phút cuối cùng. Antoine Griezmann trở lại Atletico, Saul đến Chelsea và Luuk de Jong cập bến Barca là một thương vụ domino: từng thương vụ đều cần được hoàn thiện để những thương vụ kia suôn sẻ. Mọi thứ được thoả thuận miệng xong xuôi, nhưng hợp đồng với những điều khoản phức tạp cần được thảo. Những chữ ký chưa được hoàn tất và thậm chí ở Tây Ban Nha lan toả thông tin về việc hai thương vụ Griezmann và De Jong sẽ hỏng, do Saul gặp vấn đề với Chelsea. Mọi thứ căng thẳng tới mức hai nguồn tin không nghe điện thoại của tôi, còn một người chỉ nhắn lại: "Cứ bình tĩnh và lạc quan lên".

Sau 12 tiếng làm việc kiệt sức, tôi nhận được tin nhắn: "Saul và Chelsea đã xong". Những dòng chữ đó đáng giá cả một mùa hè. Cả ba thương vụ được hoàn tất. Dòng tweet của tôi khi đó khiến người hâm mộ như phát cuồng trên mạng xã hội, như thể chúng tôi đang cùng mừng một bàn thắng ở sân vận động. Không thể quên nổi những khoảnh khắc mà chỉ công việc này có thể mang đến cho bạn.

Tất cả thương vụ phức tạp này đã dạy cho tôi hai điều: Mọi thứ đều có thể xảy ra và hơn tất cả, hãy biết tôn trọng những người đem cho bạn thông tin chính xác. Những nguồn tin, người hâm mộ hay cầu thủ... Nói với mọi người điều gì đang xảy ra là rất khó khăn và mệt mỏi, nhưng đáng quý vì đó là cách duy nhất để yêu thế giới điên cuồng này. Đây là nơi thực tại vượt xa cả những giấc mơ.

Tạm biệt và hẹn gặp lại, thị trường chuyển nhượng yêu quý của tôi! Xong rồi! Lên đường thôi!

Thịnh Joey dịch