Đặt làm hàng giả đồ thể thao ở Trung Quốc để bán online tại Việt Nam

Quảng NinhVương Vân Tường tổ chức mua hàng giả tại Trung Quốc, vận chuyển qua biên giới theo đường tiểu ngạch Móng Cái, bán online khắp Việt Nam.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo đã phá đường dây buôn bán hàng thể thao giả quy mô lớn do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, thu hơn 6.000 quả bóng, hàng nghìn vợt thể thao giả các thương hiệu nổi tiếng. Từ đây, nhà chức trách phanh phui thủ đoạn tuồn hàng qua biên giới tiêu thụ khắp Việt Nam.

Nhóm này do Vương Vân Tường (52 tuổi, trú tại Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) cầm đầu. Ông ta cùng con trai Vương Tử Huân và Lưu Đào tổ chức mua hàng giả tại Trung Quốc, sau đó vận chuyển qua biên giới vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch về Móng Cái (Quảng Ninh). Để che giấu hoạt động, nhóm này thuê nhiều ki-ốt tại Trung tâm thương mại Móng Cái Plaza và chợ 2 Móng Cái làm nơi cất giữ, tập kết hàng hóa.

Các nghi phạm Trung Quốc bị bắt gồm: Vương Vân Tường, Vương Tử Huân, Liu Đào (từ trái qua phải). Ảnh Công an cung cấp

Nhóm người Việt gồm Trần Thị Trang và Trần Thị Thủy được thuê để tiêu thụ sản phẩm. Thủy lập nhóm Zalo có tên "Q62.Bóng đá, vợt cầu lông - Trần Thị Thủy Kho sỉ MC", đăng hình ảnh sản phẩm mang nhãn "Động Lực", "Thăng Long" nhằm tiếp cận khách hàng sỉ trên toàn quốc. Hàng được rao bán với giá rẻ, chuyển đi qua các dịch vụ vận chuyển trong nước, giúp đường dây mở rộng mạng lưới tiêu thụ nhưng khó lần ra nguồn gốc.

Từ tháng 1 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã đặt sản xuất hơn 10.000 quả bóng đá, bóng chuyền giả nhãn hiệu của Công ty Cổ phần Động Lực và Công ty Cổ phần Thăng Long, trong đó hơn 5.000 quả đã được tiêu thụ ra thị trường, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Khám các kho hàng, cơ quan điều tra thu giữ 3.993 quả bóng đá, 1.158 quả bóng chuyền, 508 vợt pickleball và 580 vợt cầu lông giả nhãn hiệu các hãng thể thao nổi tiếng.

Nhà chức trách cho hay toàn bộ đều không có hóa đơn chứng từ, bao bì in nhái tinh vi để đánh lừa người tiêu dùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can Tường, Huân, Đào, Trang, Thuỷ về tội Buôn bán hàng giả theo khoản 3 Điều 192 Bộ luật Hình sự; khởi tố Đỗ Thị Xoan, Nguyễn Vũ Lữ và Nguyễn Vũ Nhơn (trú tại Hưng Yên) do tham gia tiêu thụ hàng giả.

Lê Tân