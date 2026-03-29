Mưa giông khiến cây đổ đè người ở Hà Nội, Lào Cai

Những cơn mưa giông ngày 29/3 ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc khiến một số cây cối gãy đổ, bật gốc, đè vào người đi đường.

Khoảng 10h20, Hà Nội mưa giông diện rộng, sấm sét, gió lớn. Trên đường Tô Hiệu thuộc quận Hà Đông, cây sấu đường kính thân 15 cm, cao khoảng 8-10 m, bị gió quật bật gốc, đổ đè trúng người đàn ông đi xe máy.

Nhân chứng Lê Hoàng cho biết cây đổ đè ngang yên xe máy, kẹp chân người đàn ông. "Tôi và khoảng 10 người cùng nâng cây mới đưa được nạn nhân ra ngoài", anh Hoàng kể.

Người đàn ông sau đó được đưa đi cấp cứu do gãy chân.

Hiện trường vụ cây đổ sáng 29/3. Ảnh: Lê Hoàng

Tại hiện trường, cây đổ vắt ngang đường Tô Hiệu, kéo sập một phần dây cáp, gốc bật bung vỉa hè. Lực lượng chức năng đã cắt dọn cây xanh, giải phóng lòng đường, đảm bảo an toàn giao thông. Đường Tô Hiệu dài 1,2 km, rộng 12-15 m, có hai làn xe chạy, hai bên trồng nhiều cây xanh.

Cùng ngày tại Lào Cai, cơn giông lớn buổi chiều khiến cây đổ trước cổng UBND phường Nghĩa Lộ, đè trúng một nhân viên lao công đang dọn vệ sinh, phải đi cấp cứu. Ở phường Trung Tâm, giông lốc khiến một cây xanh đổ đè vào một ôtô đang di chuyển trên tỉnh lộ 174, người bên trong may mắn không bị ảnh hưởng.

Cây đổ trong giông lốc đè ô tô ở Yên Bái ngày 29/3. Ảnh: Thành Long.

Giông, lốc cũng khiến một số cây si tại khu vực phía sau cổng vào Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, bị bật gốc, gãy đổ, làm hư hỏng một ôtô đỗ bên đường.

Miền Bắc đang vào giai đoạn chuyển mùa, các luồng không khí nóng và lạnh gặp nhau dễ gây hiện tượng thời tiết bất thường. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo chiều tối và tối 29/3, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 50 mm, cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Việt An