Mưa gió quật đổ đèn tín hiệu giao thông, cuốn trôi xe ở Bình Dương, Đồng Nai

Nhiều xe máy trôi trên đường, cột đèn tín hiệu giao thông ngã đổ, ùn tắc kéo dài, người dân phải di dời khỏi chỗ ngập sâu sau mưa lớn ở Bình Dương, Đồng Nai.

Sáng 10/5, mưa lớn đổ xuống trên diện rộng 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương khiến nhiều khu vực ngập nặng. Tại các tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 13, 1K, 1A, 51... nước thoát không kịp gây ngập gần một mét. Nhiều xe máy bị nước cuốn trôi, ôtô chết máy nằm một chỗ chờ xe cứu hộ giải cứu.

Nước chảy xiết cuốn ngã xe trên đường Nước chảy xiết khiến xe ngã trên đường ở Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM. Video: Đình Văn - Tuấn Việt - Phước Tuấn

Tại Bình Dương, tại khu vực quốc lộ 13 qua khu vực cầu ông Bố, TP Thuận An nước ngập hơn mét nước, nhiều xe chết máy la liệt. Một cột đèn tín hiệu giao thông trên tuyến này bị mưa gió quật đổ. Một số khu vực ngã 3, nước chảy từ các khu dân cư tràn ra cuốn nhiều xe ngã, một xe tải đi qua dừng lại chặn dòng nước để công nhân băng qua đi làm.

Nhiều khu vực trung tâm TP Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát... cũng xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ do mưa lớn.

Cột đèn tín hiệu giao thông trên quốc lộ 13 bị mưa gió quật ngã. Ảnh: Thái Hà

Tại quốc lộ 1K qua khu vực giáp ranh tỉnh Đồng Nai và Bình Dương thuộc TP Dĩ An và TP Biên Hòa, nước từ thượng nguồn suối Siệp chảy mạnh về hạ lưu gây ngập nặng. Nhiều xe chết máy phải dắt bộ, khu vực kẹt xe nghiêm trọng.

Nhiều khu dân cư dọc theo suối Lồ Ồ, suối Siệp thuộc phường Tân Đông Hiệp, Bình Thắng, Bình An... ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng việc đi lại và sinh hoạt của người dân. UBND các phường tiếp cận đưa một số hộ dân vùng thấp trũng lên chỗ an toàn.

Lực lượng chức năng phường Bình An, TP Dĩ An, di dời người dân ở khu vực ngập sâu. Ảnh: Ngọc Thạch

Trong khi đó, quốc lộ 1A qua huyện Trảng Bom (Đồng Nai) dòng nước chảy xiết cũng cuốn trôi nhiều xe máy trên đường. Khu vực khu công nghiệp Sông Mây, xã Bắc Sơn, nước ngập hơn nửa mét, nhiều công nhân đi làm gặp khó khăn, phải chờ nước rút mới đến công ty.

Lực lượng dân quân phường Bình An, TP Dĩ An, cõng cụ bà ra khỏi chỗ ngập. Ảnh: Thái Hà

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, cho biết gió tây nam hoạt động mạnh đẩy hơi ẩm từ biển vào cùng với rãnh thấp đã gây mưa trên diện rộng ở các tỉnh thành Đông Nam Bộ.

Ở Đồng Nai, các trạm ghi nhận mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được ở trạm La Ngà (Định Quán) đạt 153 mm, Trị An (Vĩnh Cửu) đạt 142 mm, Tân Phú (huyện Tân Phú) đạt 80 mm... Tại Bình Dương, lượng mưa đo cao nhất là ở TP Tân Uyên hơn 117 mm. Dự báo đợt mưa này khả năng kéo dài đến hết ngày 12/5. Các địa phương đề phòng lũ quét ở khu vực gần sông, suối, sạt lở đất ở sườn dốc, núi.

Phước Tuấn