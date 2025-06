Mua được nhà Hà Nội từ số tiền 600 triệu đồng

Mua nhà Hà Nội luôn là ước mơ của không ít người, đặc biệt người ở tỉnh lẻ không có hỗ trợ từ gia đình như tôi.

Tôi học ngành Toán tin, ra trường từ năm 2014, sau nhiều năm nỗ lực tích lũy được hơn 600 triệu đồng. Năm 2019, tôi nghỉ việc về quê tạm thời, được giới thiệu mua một ô đất dự án ở quê với giá 1,4 tỷ đồng, vay 70%, lãi tầm 9%. Covid ập tới, mọi dự liệu đổ bể. Năm 2021, tôi lại xuống Hà Nội làm thêm một lúc nhiều công việc. May mắn vào thời điểm này, ngành IT rất thuận lợi, tổng lương lúc này khoảng 70 triệu, trước đó là 20 triệu. Năm 2022, số nợ lúc đầu trả gần xong, tôi tham gia chứng khoán từ người bạn giới thiệu với số vốn 400 triệu đồng và lỗ một nửa. Mất số tiền lớn đầu tiên trong đời khiến tôi rất buồn, do không có kiến thức kinh nghiệm và thời gian theo dõi, chỉ mua theo người khác chỉ, một sai lầm trong việc đầu tư mà sau này tôi đã rút ra.

Sau khi thua lỗ chứng khoán, tôi tắt app, rút ra được khoảng hơn 60 triệu đồng, số còn lại lỗ quá sâu, tôi để trong đó, may không dùng đòn bẩy nên không bị mất trắng. Tình cờ có hôm đọc được tin bên một dự án nhà ở bán với lãi suất ưu đãi, ân hạn 80%, không trả nợ gốc trong hai năm. Liều mình vét nốt số tiền 50 triệu từ chứng khoán để đặt cọc một căn hai ngủ mặt hồ giá hơn 3 tỷ đồng, vay ngân hàng 80%. Ngân hàng giải ngân 80%, vào trước 15%, 5% còn lại khi nào nhận nhà sẽ nộp nốt.

15% lúc đầu tôi vay chồng nợ vào khoản lúc trước mua đất ở quê khoảng 400 triệu đồng (cuối 2022 tất toán toàn bộ số nợ cũ và khoản mới này). Hai năm sau, tôi vay tiếp 80% từ ô đất này để đảo 80% bên căn nhà kia và lấy tích lũy trong hai năm giảm dư nợ từ 2,4 tỷ về 1,7 tỷ, lãi 6,7% cố định hai năm bên ngân hàng khác.

Vào năm 2024, vợ tôi sinh bé đầu, rất nhiều khoản phải trả bao gồm cả khoản nợ mới. Tôi mất toàn bộ công việc (trước đó luôn duy trì từ 2-3 công việc), một điều chưa bao giờ xảy ra. Rất may mắn thời điểm này, có làn sóng sáp nhập tỉnh, ô đất lúc đầu tăng giá hơn gấp đôi, tôi bán và tất toán toàn bộ khoản nợ (lúc này dư nợ còn 1,29 tỷ do tôi trả dần). Chứng khoán thời điểm hai năm ân hạn, tôi có nghiêm túc quay lại tìm hiểu, đi đúng hướng, lãi được 500 triệu đồng.

Giờ tuy ô đất không giữ được nhưng nhà từ hơn 3 tỷ đã lên 4,6 tỷ đồng, chứng khoán từ số vốn 600 triệu đã lãi hơn 800 triệu cộng với số tiền bán đất sau khi trừ hết dư nợ, tài khoản có 2,4 tỷ đồng. Tôi bỏ dư được khoảng 500 triệu đồng ở ngoài dự phòng. Số tiền chứng khoán cổ tức hàng năm hơn 120 triệu đồng, có tăng trưởng cổ tức và giá cổ phiếu. Con nhỏ không có người chăm, vợ phải đi làm, tôi quyết định ở nhà trông con. Giờ tiền nhà không phải mất, vợ con hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy nỗ lực được đền đáp phần nào.

Tôi chỉ sẻ việc mua nhà từ hai bàn tay trắng, mong ai đó mất phương hướng hoặc thấy thiếu động lực có thể có thêm kinh nghiệm, biết đâu giúp đỡ được mọi người.

Đức Mạnh