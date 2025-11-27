Mùa đông, mùa cần một hơi ấm

Mình được mọi người nhận xét là người trưởng thành trước tuổi, có mục tiêu trong cuộc sống.

Hà Nội lại chuyển thời tiết đông. Con tim của kẻ cô đơn, mong tìm được người sưởi ấm. Nếu trái đất này hình tròn thì sớm muốn cũng tìm đến nhau thôi, nhưng trước hết hãy cho nhau cơ hội được nói chuyện và tìm hiểu nhau. Mình sinh ra và lớn lên cách Hà Nội 42 km, đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty ở Hà Nội, với thu nhập ở mức khá. Hiện tại có thể đủ đáp ứng mọi mong muốn của bản thân.

Mình là một người béo, chiều cao 1m62, cơ bụng một múi. Chắc nhiều bạn sẽ không thích ngoại hình như này. Mình không được đẹp về ngoại hình, nhưng hứa rằng sẽ đẹp về mặt tâm hồn cảm xúc. Mình được mọi người nhận xét là người trưởng thành trước tuổi, có mục tiêu trong cuộc sống. Các mục tiêu trong cuộc sống mình đang dần hoàn thành. Mình cũng gọi là biết nấu ăn, sau này có thể một người nấu, một người rửa chén. Mình có đam mê được đi du lịch nước ngoài, đã đi được 5 quốc gia, chuẩn bị sang quốc gia thứ 6, nhưng bạn biết không mình không biết tiếng Anh mà mình vẫn có thể đi một mình. Mình mong sẽ có một người đồng hành trong các chuyến đi sắp tới, biết ngoại ngữ càng tốt để có thể dịch cho mình.

Mục tiêu của mình trước khi lập gia đình là đi được 10 quốc gia. Mình cũng không có tiêu chuẩn gì, chỉ mong gặp được một người chung thủy, biết cách sống, hiếu thảo vì nhà mình con một và chỉ còn mỗi mẹ. Một cô gái cũng không quá đặt nặng vấn đề hình thức, mà chỉ cần hiểu nhau, chia sẻ mọi điều. Nếu bạn thấy phù hợp có thể mail cho mình để nói chuyện, cùng nhau tâm sự, chia sẻ về cuộc sống, công việc. Buổi tối có thể cùng nhau đi dạo phố, cà phê chém gió. Hãy tìm đến nhau lấy ấn tượng.

