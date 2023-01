Mùa đông không lạnh ở châu Âu

Một người đàn ông bơi trong hồ theo truyền thống ngày đầu năm mới ở Warsaw, Ba Lan, ngày 1/1.

Ở Korbielow, Ba Lan, nhiệt độ hôm 1/1 lên tới 19 độ C, mức nhiệt thường ghi nhận vào tháng 5, và cao hơn 18 độ C so với mức trung bình 1 độ C vào tháng 1 hàng năm.