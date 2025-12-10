Mùa đông đến rồi, mình cùng sưởi ấm lòng nhau em nhé

Anh 40 tuổi, là giảng viên môn tâm lý học quân sự ở một trường học viện của Hà Nội.

Mùa đông đến gần và đang đi qua từng hàng cây góc phố. Anh ở trong căn nhà ấm cúng mà thương em đang đi ngoài đường giá lạnh. Chờ anh đến nhé. Anh sẽ mang cho em áo ấm và trái tim ấm áp của lòng anh, người thương mà anh sắp được gặp, em ơi?

Anh 40 tuổi, là giảng viên môn tâm lý học quân sự ở một trường học viện của Hà Nội. Trải qua những năm tháng rèn luyện, học tập vất vả: 5 năm cử nhân và 2 năm cao học, giờ đây anh đã là thạc sĩ. Công việc chính của anh là lên lớp giảng dạy cho các bạn học viên, ngoài ra anh có đi trợ giảng cho một số trường dân sự trên địa bàn thành phố. Sáng đi trưa về, chiều đi tối về, có hôm thì ở lại. Người ta thường nói chú bộ đội rất khô khan nên giờ anh vẫn lẻ bóng, độc thân và chưa có người yêu đó. Có lẽ do anh mải phấn đấu sự nghiệp nên mới ế, phải không em? Có lẽ anh là "hàng... tồn kho vứt đi" rồi, em nhỉ?

Anh ham học hỏi, thích đọc sách và thể thao, hiền lành, tử tế và thật thà, thích giúp đỡ những người yếu thế trong khả năng của mình, thích xem các chương trình truyền hình về thiện nguyện. Giờ đây sự nghiệp anh vững vàng rồi, có một căn nhà xinh xắn sau bao nhiêu năm phấn đấu, chỉ còn thiếu mỗi em thôi.

Em đang ở đâu bên dòng đời tấp nập mà bắt anh phải đi kiếm tìm? Anh mà tìm được em sẽ bắt đền em thật nhiều vì đã bắt anh phải chờ đợi bấy lâu nay đấy.

Anh không tìm người hoàn hảo mà chỉ tìm người biết chia sẻ và cảm thông với thời gian công việc của anh thôi. Em có thể nhỏ hoặc lớn hơn anh từ một đến mười tuổi nhé. Gần xa, và em từng đổ vỡ hoặc có bé cũng không quan trọng, miễn là em đang tự do nhé.

Mong rằng nếu em vô tình đọc được những lời anh nói thì gửi thư cho anh. Anh đã mạnh dạn xuất hiện ở đây rồi, phần còn lại là ở em đấy. Anh sẽ đếm ngược thời gian từng ngày để được nhận thư của em.

Chúc em ngày mới tốt lành và hạnh phúc.

