Mùa đông đến rồi, liệu anh có đến sưởi ấm trái tim em?

Em tin rằng một mối quan hệ hạnh phúc cần sự hiểu biết, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau.

Chào anh, em đã đợi anh rất lâu... rất lâu... Hy vọng mọi sự chờ đợi của em bấy lâu nay sẽ đổi lấy một người vừa đủ tốt.

Em sinh năm 1993, làm nhân viên văn phòng cho công ty vốn nhà nước, chưa từng kết hôn, chưa có con, sống cùng gia đình ở Hà Đông, Hà Nội. Gia đình cơ bản, bố mẹ đều công tác trong quân đội và mới nghỉ hưu. Em là kiểu người đơn giản, sống hướng thiện và đã quy y Tam bảo. Em hơi hướng nội, ít nói nhưng khi đã thân lại rất cởi mở, chân thành và biết lắng nghe.

Em muốn có một tình yêu đơn giản. Anh cho em cảm giác an toàn, không cần lo lắng bị phản bội hay rời xa. Em muốn có một tình yêu chân thành; không ồn ào, náo nhiệt, không cần nhắn tin, gọi điện, ở bên nhau cả ngày. Cả hai tin tưởng, nhường nhịn, làm chỗ dựa cho nhau trong cuộc sống.

Vài điều em mong muốn ở anh: đang độc thân, trưởng thành (33–45 tuổi), điềm tĩnh, một chút hài hước (để cuộc sống sau này không quá tẻ nhạt), cao khoảng 1m7 trở lên, công việc và kinh tế ổn định, không vướng tứ đổ tường. Mong rằng anh cũng đang sống cùng gia đình tại Hà Nội, hoặc đã có nhà riêng ở Hà Nội càng tốt.

"Gặp gỡ nhau muộn một chút cũng không sao. Anh đúng vào quãng đời chín chắn, còn em bước sang tuổi dịu dàng". Em tin rằng một mối quan hệ hạnh phúc cần sự hiểu biết, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Em hy vọng sẽ tìm được một người bạn đồng hành trong cuộc sống, có thể xây dựng một tương lai vững chắc và yêu thương lẫn nhau. Nếu anh cũng đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, đừng ngần ngại liên hệ với em nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ