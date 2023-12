Mùa đông ấm, người Hà Nội thờ ơ với quần áo rét

Thay vì tìm mua quần áo dày trước mỗi đợt không khí lạnh, năm nay Huỳnh My chỉ chọn mua đồ mỏng, những thứ mặc lúc đầu đông.

"Bằng giờ này năm ngoái nhiệt độ khoảng 17-18 độ C nhưng năm nay, đến tận tháng 12 mà vẫn trên 20 độ C, dự báo còn tăng nên tôi không mua đồ dày", người phụ nữ 35 tuổi ở quận Cầu Giấy giải thích. Chị cũng cho biết với thời tiết như hiện nay, nếu xuất hiện các đợt lạnh ngắn ngày, sẽ mặc lại đồ cũ.

Từ đầu tháng 10, Ngọc Mai, 30 tuổi, ở quận Thanh Xuân, nói không dưới ba lần định tìm mua áo rét khi nghe thông tin không khí lạnh sắp tràn về. "Nhưng lạnh chưa nổi một ngày trời lại chuyển mát. Chẳng khi nào giữa tháng 12 tôi lại mặc áo len mỏng ra ngoài thay vì quấn 3-4 lớp như những năm trước", cô nói.

Mai cũng cho biết năm nay sẽ không mua đồ đông bởi nếu không mặc đến, sang năm sẽ lỗi mốt.

Cửa hàng quần áo rét trong một chợ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội vắng khách giữa tiết trời nắng ấm, ngày 7/12. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Vẫn giữ tâm lý mùa đông miền Bắc lạnh giá, chị Bình An, 40 tuổi, ở huyện Thanh Trì, đặt hàng loạt đồ đông tại các website nước ngoài từ tháng 9. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11 đến nay nền nhiệt của Hà Nội không giảm sâu, nhiều thời điểm vẫn phải bật quạt, thậm chí máy lạnh như mùa hè.

"Từ năm sau phải xem thời tiết, chắc chắn lạnh tôi mới mua quần áo rét, chứ mua về không dùng quá phí phạm", chị An nói.

Theo PGS. TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài Nguyên, Môi Trường Và Phát Triển Cộng Đồng, khoảng 5-6 năm gần đây, nền nhiệt của miền Bắc tăng do ảnh hưởng của El Nino (hiện tượng nóng lên dị thường của Trái đất). Năm nay sự thay đổi rõ rệt nhất.

Báo cáo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình tháng 11/2023 ở khu vực Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 1-1,5 độ C, có nơi xấp xỉ 2 độ C. Các đợt không khí lạnh thời gian qua khiến nhiệt độ miền Bắc giảm không sâu, thấp nhất ban đêm 16-18 độ C, ban ngày 24-26 độ C và nhiệt độ có xu hướng tăng dần.

"Do vậy tâm lý thờ ơ với quần áo rét là điều dễ hiểu, bởi trang phục phụ thuộc vào thời tiết", bà An nói. Chuyên gia khuyến cáo các chủ cửa hàng thời trang may mặc cần có sự thay đổi phù hợp, tránh tình trạng sai nhu cầu, khiến việc buôn bán ế ẩm

Khảo sát của VnExpress tại các chợ truyền thống, trung tâm thương mại hoặc các phố thời trang tại quận Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông, Ba Đình mức tiêu thụ quần áo rét từ đầu đông sụt giảm mạnh.

Anh Hồ Văn Hải, quản lý một chuỗi 18 cửa hàng thời trang ở Hà Nội cho biết, những năm trước cứ trước một đợt lạnh lượng sản phẩm giữ ấm tiêu thụ rất tốt, không quan tâm đến giảm giá hay không. Năm nay nhu cầu mua đồ đông giảm mạnh.

"Những năm trước, mới chớm đông cửa hàng chật kín người, nhưng năm nay giữa mùa lại khá vắng vẻ. Từ đầu vụ đến nay, cả doanh thu và lượng khách đến cửa hàng sụt giảm 30-40%", anh Hải nói.

Chủ cửa hàng hy vọng từ giờ đến cuối tháng 12 khi có các đợt rét tăng cường tình hình sẽ được cải thiện.

Nhiều tiểu thương bán đồ mùa đông tại chợ Hàng Da, quận Hoàn Kiếm ngồi chơi vì không có khách mua hàng, chiều 28/11. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Từng hy vọng những tháng cuối năm sức mua tăng sẽ giải quyết tình trạng buôn bán ế ẩm, nhưng bà Thủy, 65 tuổi, tiểu thương tại chợ Hàng Da, quận Hoàn Kiếm, cho biết tình hình ngày càng tệ.

"Năm nay tôi nhập nhiều mẫu áo khoác dày đẹp, nhưng cả ngày không ai đến hỏi vì thời tiết bất thường. Vài năm trước chẳng có hàng mà bán", bà Thủy nói. Nữ tiểu thương cũng cho biết trong tuần tới sẽ nhập thêm lô quần áo mỏng, chuyên dùng trong mùa thu.

Trước lo ngại của nhiều người về tình trạng Hà Nội không còn mùa đông, PGS. TS Bùi Thị An cho biết đây là yếu tố tự nhiên, con người khó có thể can thiệp.

"Dù không thay đổi được thời tiết nhưng chúng ta có thể giảm ảnh hưởng bằng cách phát triển kinh tế xanh nhằm làm giảm hiệu ứng nhà kính, tránh tình trạng nhiệt độ nóng lên. Khi đó, thời tiết cực đoan sẽ giảm bớt", bà An nói.

Quỳnh Nguyễn - Hải Hiền