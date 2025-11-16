'Mưa đỏ' và loạt phim Việt chiếu ở Pháp

PhápTác phẩm "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" lần đầu công chiếu tại châu Âu ttrong tuần lễ "Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng".

Chương trình gồm 17 tác phẩm tiêu biểu ở thể loại điện ảnh, tài liệu và phim ngắn, tuyển chọn từ giai đoạn sau năm 1975 đến nay. Trong các phim được trình chiếu, Mưa đỏ và Tử chiến trên không được xem là điểm nhấn, đại diện cho diện mạo mới của điện ảnh Việt. Hai dự án phản ánh nỗ lực đổi mới về đề tài, quy mô sản xuất và ngôn ngữ kể chuyện.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer phim "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Mưa đỏ đại diện điện ảnh trong nước đi thi hạng mục Phim quốc tế xuất sắc Oscar năm sau. Phim do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam - Bắc. Bị mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ bổ sung khí tài để quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công chiếm lại Quảng Trị, nhất là khu thành cổ, nhằm ép ký hiệp định có lợi cho họ.

Sau một tháng ra rạp, phim thu hút hơn 8,1 triệu lượt khán giả, là tác phẩm có lượt người xem lớn nhất lịch sử phòng vé trong nước. Ở những ngày cuối cùng, phim duy trì khoảng 8-10 suất tại ở các phòng xem lớn, đều hết vé. Đến ngày 28/9, dự án đạt doanh thu 710 tỷ đồng, là phim ăn khách nhất.

Trong "Mưa đỏ", diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (trái) vào vai Cường, đối đầu Quang (do Steven Nguyễn đóng). Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ vụ cướp từng gây chấn động lịch sử hàng không Việt Nam năm 1978. Long (Thái Hòa) cầm đầu, cùng đồng bọn giả dạng hành khách, giấu vũ khí trong người để lên chuyến bay HVN 602. Nhóm khủng bố khống chế hai tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh), đe dọa phi công trong buồng lái, sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường.

Trailer phim "Tử chiến trên không" - dán nhãn 16+ Trailer phim "Tử chiến trên không". Video: Đoàn phim cung cấp

Danh sách còn có nhiều phim từng tạo dấu ấn trong nước và quốc tế như Bao giờ cho đến tháng Mười, Cánh đồng hoang, Bi đừng sợ, Những đứa trẻ trong sương, Cu li không bao giờ khóc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và AVSE Global tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Tuần phim sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 12/12 tại Le Grand Rex - rạp chiếu lớn nhất châu Âu. Bên cạnh các buổi chiếu phim, chương trình có triển lãm ảnh toàn cảnh về điện ảnh Việt, giao lưu, tọa đàm giữa khán giả và nhà làm phim, hội thảo hợp tác điện ảnh Việt - Pháp.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho biết sự kiện quy tụ nhiều nhà hoạt động văn hóa, chuyên gia, đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên, nghệ sĩ trong nước và quốc tế, hướng tới thúc đẩy hợp tác điện ảnh.

Quế Chi