Mua đất nền dự án tại Dĩ An thanh toán trong 36 tháng

Bình DươngKhách mua đất nền tại phân khu Lê Hồng Phong Residence sẽ thanh toán thành 36 đợt, trả 5% chi phí ban đầu, sau đó đóng tiếp từ 2% mỗi tháng.

Lê Hồng Phong Residence là một phân khu của khu nhà ở thương mại Phú Vinh, nằm tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Mới đây, chủ đầu tư tung ra chính sách mới cho khách hàng mua đất nền dự án. Theo đó người mua sẽ đóng tiền thành 36 đợt trong vòng 36 tháng. Ngay tại thời điểm ký hợp đồng, khách hàng chỉ cần trả 5% giá trị dự án. Sau đó mỗi tháng sẽ đóng tiếp 2%.

Đối với những khách hàng trả toàn bộ sẽ nhận chiết khấu lên đến 18%. Ngoài ra, những ai có nhu cầu vay sẽ được tiếp cận những gói vay lãi suất ưu đãi 7,99% mỗi năm.

Phối cảnh phân khu Lê Hồng Phong Residence. Ảnh: Danh Việt Group

Lê Hồng Phong Residence kết nối với ba trục đường chính của TP Dĩ An là Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, DT 743. Tại đây, cư dân có thể tiếp cận khu công nghiệp VSIP1 và Mỹ Phước - Tân Vạn về sân bay quốc tế Long Thành. Các lô đất nền trong Lê Hồng Phong Residence tọa lạc ngay mặt tiền đường 22m, phù hợp cho cả an cư lẫn khai thác kinh doanh.

Theo đại diện chủ đầu tư, ưu thế của Lê Hồng Phong Residence là khu dân cư xung quanh đã hiện hữu, cảnh quan và pháp lý hoàn thiện. Trong bán kính 2km quanh dự án đã hình thành các tiện ích chợ, trường, Aeon Mall, trung tâm thương mại Vincom... Dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng nền, giúp khách hàng có thể cất nhà ở ngay hoặc khai thác dòng tiền từ cho thuê.

Khu dân cư xung quanh Lê Hồng Phong Residence đã được khai thác. Ảnh: Danh Việt Group

Ngoài những lợi thế sẵn có trong khu nhà ở hiện hữu, Lê Hồng Phong Residence còn hưởng lợi từ quy hoạch TP Dĩ An trong tương lai. Sắp tới, nhiều dự án nâng cấp, mở rộng và xây mới sẽ được triển khai như tuyến Vành đai 3, nút giao Sóng Thần với tổng vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng và dự án nâng cấp, mở rộng đường An Bình có tổng mức đầu tư 1.693 tỷ đồng. Cùng đó, tỉnh Bình Dương kiến nghị cho phép kéo dài tuyến metro số 1 đến TP Dĩ An.

Bên cạnh đó, quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030 sẽ di dời doanh nghiệp để dư ra 2.000 ha để phát triển đô thị, dịch vụ của Thuận An và Dĩ An trở thành trung tâm đô thị tầm cỡ khu vực.

Ngày 27/3, Dĩ An được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương. Dĩ An tiếp giáp với TP HCM và tỉnh Đồng Nai, có nhiều công trình kết nối vùng đi qua như xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1K, cầu Đồng Nai, Bến xe Miền Đông mới, Làng Đại học Quốc gia.

Yên Chi