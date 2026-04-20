'Múa' dao phóng lợn trên xe máy, 3 thanh niên bị triệu tập

Quảng NgãiBa thanh niên 18 tuổi cầm dao phóng lợn dài khoảng 3 m, vừa chạy xe máy vừa “múa” để thể hiện, bị công an mời lên làm việc.

Ngày 20/4, Công an xã Sơn Linh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý ba thanh niên 18 tuổi (ở xã Sơn Kỳ và Sơn Thủy) về hành vi mang theo hung khí khi lái xe máy, gây mất an ninh trật tự.

Camera ghi lại hình ảnh 3 thanh niên cầm dao phóng lợn trên xe máy.

Khoảng 5 ngày trước, nhóm này đi hai xe máy, chạy nhanh, lạng lách, mỗi người cầm dao phóng lợn dài khoảng 3 m. Hình ảnh được camera an ninh ghi lại.

Trực ban công an xã thấy biểu hiện nguy hiểm nên theo dõi. Cùng lúc, một tài khoản TikTok đăng clip vụ việc, giúp cơ quan chức năng xác định nhanh danh tính.

Làm việc với công an, cả ba thừa nhận hành vi. Họ nói tưởng xảy ra ở địa bàn khác nên "khó bị xử lý".

Hai con dao đã bị thu giữ. Đây là loại hung khí tự chế, thường được thanh thiếu niên dùng để thị uy, giải quyết mâu thuẫn.

Hai con dao phóng lợn bị thu giữ. Ảnh: Công an xã Sơn Linh

Phạm Linh